Donnerstag Start Kartenvorverkauf Heimspiel Borussia Mönchengladbach

Am Donnerstag, 30. März startet der Vorverkauf für das Heimspiel des 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 29. April, Anpfiff 15:30 Uhr). Die Tickets sind ab 10 Uhr in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage), im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de sowie über die Ticket-Hotline unter 06131-375500 erhältlich. Es gilt zunächst ein Vorkaufsrecht für Mitglieder und Dauerkarteninhaber beim 1. FSV Mainz 05. Pro Mitgliedsausweis und Dauerkarte können bis zu acht Karten gekauft werden. Der freie Verkauf startet am Donnerstag, 6. April um 10 Uhr.













