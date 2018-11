Beste Sicht und bunte Anekdoten: KÖMMERLING präsentiert neue Premium-Fensterplätze in der OPEL ARENA

15.11.18

Bei bester Sicht auf das Geschehen einen kleinen Plausch mit dem Nachbarn halten, das ist mittlerweile nicht nur zu Hause am eigenen Fenster möglich: 05-Haupt- und Trikotsponsor KÖMMERLING hat in der OPEL ARENA mit den „Premium Fensterplätzen“ einen Ort geschaffen, von dem aus man das Spiel auf ganz besondere Weise verfolgen kann. Neben einem tollen Blick aufs Spielfeld ganz oben im Block M auf Höhe der Mittellinie gibt es auch einen prominenten und fußballkompetenten Nachbarn. Denn je ein ehemaliger Spieler des 1. FSV Mainz 05, der heute in der Traditionsmannschaft des FSV mitspielt, ist pro Spiel mit von der Partie und kann die eine oder andere spannende Anekdote von damals erzählen.



Wer Lust hat, sich ein Ticket für die KÖMMERLING Premium-Fensterplätze zu sichern, braucht nur ein wenig Glück: Die Karten für die im typisch-heimeligen Fensterdekor-Stil eingerichteten Logenplätze der besonderen Art werden ab sofort zu den Heimspielen über die Facebook-Seite des 1. FSV Mainz 05 unter www.facebook.de/1fsvmainz05 verlost. Wer die jeweils zu Mainz 05 gestellte Frage bis zum Fristende des Gewinnspiels korrekt beantwortet, kommt in den Lostopf für zwei mal zwei der KÖMMERLING Premium-Fensterplätze im Stadion.



„Mit den KÖMMERLING Premium-Fensterplätzen schaffen wir gemeinsam mit unserem Hauptsponsor liebevoll gestaltete Plätze in unserer Heimat, die in dieser Form sicherlich einzigartig in der Bundesliga sind. Das stets intensive Spiel unserer 05er auf dem Rasen exklusiv und gemeinsam mit einer 05-Legende verfolgen zu können, ist sicherlich ein Stadionerlebnis, das unabhängig vom Spielausgang bei unseren Fans in besonderer Erinnerung bleiben wird. Wir freuen uns, unseren Fans dieses Erlebnis gemeinsam mit unserem Partner KÖMMERLING präsentieren zu können“, sagt Dr. Michael Welling, Direktor Marketing und Vertrieb beim 1. FSV Mainz 05.



„Für die Fans der 05er ist die Aussicht vom Premium-Fensterplatz sicherlich ein ganz besonderes Erlebnis, das wir gerne unterstützen. Um unsere Verbundenheit mit dem Verein auch nach außen stärker zu zeigen, werden wir künftig noch weitere Aktionen anstoßen“, so Dr. Peter Mrosik, geschäftsführender Gesellschafter der profine GmbH, zu der die Marke KÖMMERLING gehört.





