Barreiro Martins für Luxemburgs A-Nationalmannschaft nominiert

Die nächste Auszeichnung für die Arbeit des Nachwuchsleistungszentrums am Bruchweg: Leandro Barreiro Martins aus der U19 des 1. FSV Mainz 05 ist vom luxemburgischen Fußballverband für die beiden Testspiele gegen den Senegal (31. Mai) und gegen Georgien (05. Juni) nominiert worden.



Der 18-jährige Mittelfeldspieler hatte sein A-Länderspieldebüt für sein Heimatland im März beim 1:0-Erfolg gegen Malta gefeiert und kommt bislang auf insgesamt zwei Einsätze. In der abgelaufenen Saison in der A-Junioren-Bundesliga Staffel Süd/Südwest, die die Mainzer auf Rang vier abschlossen, kam Barreiero Martins im Team von Cheftrainer Bo Svensson auf 23 Liga-Einsätze, in denen er vier Tore erzielte sowie zu vier Treffern den Assist beisteuerte.

