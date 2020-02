Pressemitteilung BoxID: 785549 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Award für Club Design der 05ER

Tolle Auszeichnung für den neuen Auftritt der 05ER. Das von den Agenturen ONE8Y mit done by people gemeinsam mit dem 1. FSV Mainz 05 im vergangenen Sommer entwickelte Club Design hat den renommierten if Design Award 2020 in der Kategorie "Communication" gewonnen. Der iF Design Award zählt zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen in verschiedenen Kategorien - von Produkt-, über Kommunikations- bis Service-Design. Die 78-köpfige Jury hatte über 7.000 Einreichungen aus 56 Ländern zu bewerten.



"Ziel der Entwicklung eines eigenen Club Designs und einer eigenen Typografie war, die Identität und die Entwicklung des 1. FSV Mainz 05 in ein frisches, modernes Erscheinungsbild zu überführen", sagt Jan Lehmann, kaufmännischer Vorstand des 1. FSV Mainz 05. "Das gemeinsam mit den Agenturen ONE8Y und done by people entwickelte Design ist für uns ein echter Erfolg. Vor allem, weil wir von unseren Fans und Mitgliedern ein überwältigend positives Feedback für die Implementierung des Designs in unserer Außendarstellung und Kommunikation erhalten haben. Dass unser Club Design auch aus professioneller Perspektive höchste Ansprüche erfüllt und sogar von prominenter Stelle prämiert wird, freut uns sehr und spricht für die hervorragende Arbeit unserer Agenturen und unserer Mitarbeiter."



Hendrik Fischer, CEO von ONE8Y sagt: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und dass wir diese renommierte, internationale Jury mit unserer gemeinsamen Arbeit begeistern konnten. Es war eines der spannendsten und zugleich intensivsten Projekte. Ein toller Erfolg für alle Beteiligten und letztlich das verdiente Ergebnis perfekter Teamarbeit zwischen Agentur und Kunde."



Dr. Michael Welling, Direktor Marketing und Vertrieb beim 1. FSV Mainz 05 sagt zum Gewinn des Awards: "Unser neues Club Design war das Ergebnis eines gerade mal vier- bis fünfmonatigen Prozesses. Diese Design-Qualität in dieser Geschwindigkeit zu entwickeln ist mehr als beachtlich von unserem Agenturteam. Und es ist im wahrsten Sinne ausgezeichnetes Teamwork - auch innerhalb des Vereins. Allen Beteiligten gilt ein großer Dank."

