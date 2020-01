Pressemitteilung BoxID: 784188 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Alexandru Maxim auf Leihbasis zu Gaziantep FK

05-Profi Alexandru Maxim wird sich bis Saisonende auf Leihbasis dem türkischen Erstligisten Gaziantep FK anschließen. Der Mittelfeldspieler sucht in der Süper Lig mehr Spielzeit. Bei den 05ERN war der rumänische Nationalspieler in dieser Saison bislang lediglich auf sechs Kurzeinsätze gekommen.



„Alexandru Maxim kam mit dem Wunsch auf uns zu, bei einem anderen Club mehr Spielzeit zu bekommen, auch um sich für die rumänische Nationalmannschaft zu empfehlen, die über die Playoffs noch Chancen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft hat. Diesem Wunsch haben wir entsprochen, zumal auch Dong-Won Ji, der unter anderem auch auf Alexandrus Position spielen kann, wieder vollständig genesen ist und ihn adäquat vertreten kann und wird“, sagt 05-Sportvorstand Rouven Schröder.





