400 Studierende und ein Weltmeister - Volles Haus beimStudi-Talk in der OPEL ARENA

Rund 400 Studierende der benachbarten Johannes Gutenberg-Universität waren der Einladung des 1. FSV Mainz 05 am Montagabend gefolgt. Es erwartete sie ein mit Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, Sportvorstand Rouven Schröder und 05ER-Legende Niko Bungert hochkarätig besetztes Podium.



Zu Beginn ließen es sich Universitätspräsident Prof. Dr. Georg Krausch, der Mainz 05 als „echte Herzensangelegenheit“ bezeichnete, und der Vereins- und Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann nicht nehmen, in ihren Begrüßungsworten die traditionell gute Nachbarschaft hervorzuheben.



Die Protagonisten berichteten im Laufe des kurzweiligen Gesprächs mit den Studentinnen und Studenten von ihren teilweise sehr unterschiedlichen Erfahrungen in Leistungssport und Ausbildung in Schule, Universität oder Betrieb. Moderiert wurde das Gespräch von 05-Stadionsprecher Andreas Bockius, der dafür sorgte, dass jede Menge Fragen aus den Reihen des Publikums in die Runde Eingang fanden.



Bevor die Studierenden nach Ende des Talks zur Erkundung der OPEL ARENA im Rahmen von diversen Stadionführungen aufbrachen, hatte jeder Besucher die Gelegenheit, sich einen Ticket-Gutschein für ein 05ER-Heimspiel zu sichern.



Vereins- und Vorstandsvorsitzender Stefan Hofmann sagte im Rahmen seiner Grußworte: „Wir sind überwältigt von der Resonanz und besonders froh, heute Abend auch Niklas Kaul hier begrüßen zu dürfen. Mainz hat neben der OPEL ARENA viele wunderschöne Ecken, ihr habt eine gute Wahl mit eurem Studienort getroffen. Zur Universität hatten wir schon immer eine enge Verbindung, nicht nur wegen der vielen Werkstudenten oder Aushilfen, die bei uns beschäftigt sind. Auch viele Mitarbeiter kennen den Campus bereits aus Studienzeiten. Wir freuen uns, viele von euch künftig regelmäßig in der OPEL ARENA begrüßen zu dürfen.“



