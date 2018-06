Hauptversammlung in Bremerhaven: FRoSTA Umsatz erstmals über 500 Millionen EUR

· Die eigene Marke legt erneut zweistellig zu

· Aktionäre beschließen Erhöhung der Dividende



Die Aktionäre der FRoSTA AG haben auf der heutigen Hauptversammlung mit einer Präsenz von 81,64 % den Jahresabschluss 2017 zustimmend zur Kenntnis genommen und die Erhöhung der Dividende von 1,50 EUR auf 1,60 EUR pro Aktie beschlossen. Dies entspricht einer Dividendensumme von 10,9 mEUR.



Der Konzernumsatz der FRoSTA AG ist 2017 mit 501 mEUR um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Marke FRoSTA wuchs 2017 in Deutschland um 13 % und damit deutlich schneller als der Markt (Quelle: IRi Endverbraucherumsatz 2017). Besonders erfreulich hat sich dabei der Bereich Fisch entwickelt. Hier konnte die Marke FRoSTA um über 50 % wachsen.



Das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von rund 23,4 mEUR lag über dem Vorjahreswert von 21,6 mEUR. Diese Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen auf die positive Umsatzentwicklung zurückzuführen. Die Investitionen lagen mit 39,1 mEUR erneut auf dem höchsten Wert der Firmengeschichte.



In den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 lag der Umsatz um 2,4 % über dem Vorjahr. Eine Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr 2018 im Trend der Vorjahre wird angestrebt.



Als neues Mitglied im Aufsichtsrat wurde Volker Kuhn, Vice President Fabric Care Europe, Procter & Gamble Switzerland Sarl, Genf/Schweiz, gewählt. Aufsichtsratsmitglied Oswald Barckhahn hat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft niedergelegt.



Felix Ahlers, Vorstandsvorsitzender der FRoSTA AG, erläuterte das soziale Engagement der FRoSTA AG sowohl im Inland als auch in den Herkunftsländern der FRoSTA Zutaten. In Ecuador, dem Herkunftsland des FRoSTA Brokkolis, hat FRoSTA in 2017 ein großes Ausbildungsprojekt für Jugendliche mit dem Kinderhilfswerk Plan International gestartet. In Bremerhaven setzt FRoSTA sich in verschiedenen Projekten für Kinder sowie für die Integration von Flüchtlingen ein.



Geschäftsbericht 2017: https://epapers.frosta-ag.com/geschaeftsbericht-2017

Nachhaltigkeitsbericht 2016: http://epapers.frosta-ag.com/nachhaltigkeitsbericht-2016/





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren