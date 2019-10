Pressemitteilung BoxID: 769806 (FRISCH AUF! Göppingen Management & Marketing GmbH)

FRISCH AUF! und Nemanja Zelenovic verlängern

Linkshänder Nemanja Zelenovic und FRISCH AUF!-Geschäftsführer Gerd Hofele haben heute ihre Unterschriften unter eine einjährige Vertragsverlängerung gesetzt. Der serbische Nationalspieler spielt seit dem Sommer 2018 bei FRISCH AUF! und hat in der vergangenen Saison sofort für eine deutliche Steigerung der Mannschaftsleistung von FRISCH AUF! gesorgt. Gerade die halbrechte Position im Spielerkader von FRISCH AUF! war jahrelang eine Problemposition im Aufbauspiel der Grün-Weißen. Nemanja Zelenovic ist es gelungen, hier mehr Konstanz und eine deutliche Qualitätssteigerung zu bewirken.



Nemanja Zelenovic kam 2018 vom SC Magdeburg zu FRISCH AUF!. Mit dem SCM hatte er 2016 den DHB-Pokal gewonnen. Frühere Stationen des serbischen Nationalspielers waren Wisla Plock, RK Celje und Roter Stern Belgrad. In der serbischen Nationalmannschaft ist der 29-Jährige nach wie vor aktiv. In der vergangenen Bundesligasaison warf Nemanja Zelenovic in 28 Spielen 97 Treffer für FRISCH AUF!. Neben seiner Zweikampfstärke und Treffsicherheit zeichnen ihn auch sein Auge für die Mitspieler und seine Einsatzfähigkeit in der Defensive aus.



Bei FRISCH AUF! lagen so die Beweggründe für eine frühzeitige Vertragsverlängerung auf der Hand und sehr zur Freude der Verantwortlichen stieß dieses Interesse auf Gegenseitigkeit bei Nemanja Zelenovic. FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer beschreibt die Argumente wie folgt: „Nemanja Zelenovic ist in der abgelaufenen Saison ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft geworden. Nicht zuletzt am vergangenen Wochenende im Derby gegen den TVB Stuttgart hat er gezeigt, wie wertvoll er für uns ist.“ Der sportliche Leiter von FRISCH AUF! Christian Schöne führt weiter aus: „Nemanja Zelenovic ist ein dynamischer Spieler mit guter Qualität in Abwehr und Angriff. Er war in der zurückliegenden Saison nach seinem Wechsel zu FRISCH AUF! sofort Leistungsträger. Darüber hinaus ergänzt er sich gut mit Nicolai Theilinger, weshalb wir auch für die kommende Saison mit diesem Duo planen.“



Nemanja Zelenovic freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich bin richtig zufrieden hier bei FRISCH AUF! und fühle mich sehr wohl in Göppingen. Ich möchte weiterhin mit dieser Mannschaft spielen, in der es viele gute Typen und Charaktere gibt. Unsere Mannschaft hat Potential und ich bin überzeugt, dass wir weiter vorankommen können.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (