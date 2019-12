Pressemitteilung BoxID: 780831 (FRISCH AUF! Göppingen Management & Marketing GmbH)

FRISCH AUF! bei den Eulen Ludwigshafen

Zum letzten Pflichtspiel im Kalenderjahr 2019 reist die FRISCH AUF!-Mannschaft am Sonntag, den 29.12.2019 nach Ludwigshafen, wo um 13.30 Uhr das HBL-Spiel Die Eulen Ludwigshafen gegen FRISCH AUF! Göppingen angeworfen wird. Das Spiel gehört zu Spieltag 20 und damit zur Rückrunde der LIQUI MOLY-HBL. Das Spiel wird geleitet von den Unparteiischen Sebastian Grobe und Adrian Kinzel.



Die Eulen Ludwigshafen haben sich in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga inzwischen großen Respekt erarbeitet. Gleich zweimal haben sie in den beiden zurückliegenden Spielrunden den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft. Und in dieser Saison, in der sie erneut an ihrem großen Ziel der Etablierung in der höchsten deutschen Spielklasse arbeiten, stemmen sie sich wieder vehement gegen den drohenden Abstieg. Im Moment stehen die Eulen auf Platz 17 und haben bereits vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.



In vielen Spielen insbesondere der letzten Wochen hat die Eulen-Mannschaft ihre zum Teil hochkarätigen Gegner bis in die Endphase der Spiele scharf bedrängt und dabei kurz vor Weihnachten gegen die SG Flensburg-Handewitt auch einen sensationellen 25:23-Heimsieg als Belohnung eingefahren. Spieltaktisch sind die Pfälzer stets gut eingestellt und wahren die vorgegeben Linie konsequent. Analysiert man die Spielergebnisse, so fällt auch auf, dass Ludwigshafen kaum hohe Gegentreffer-Zahlen aufweist. Dies ist der guten Abwehrarbeit der Eulen zu verdanken. So erklären sich auch die nur knappen Heimniederlagen gegen Magdeburg (17:20) und Hannover (24:26) zuletzt. Die Punktgewinne resultieren aus Heimsiegen gegen Leipzig, Nordhorn und eben Flensburg sowie zwei Remis-Spielen.



FRISCH AUF! muss sich also darauf einstellen, dass am kommenden Sonntag nur dann Zählbares in Ludwigshafen rausspringt, wenn im eigenen Spiel viel klappt und eine ähnlich gute Leistung abgerufen werden kann wie zuletzt im Heimspiel gegen den THW Kiel. Zumindest wird man auch davon ausgehen müssen, dass es bis in die Endphase des Spiels spannend bleiben wird. FRISCH AUF! hofft bis Sonntag wieder auf die Rückkehr des zuletzt grippekranken Linksaußen Marcel Schiller, wenngleich ihn der junge Till Hermann im Spiel gegen den THW Kiel über volle 60 Minuten gut vertreten hat. Mit Blick auf die Tabelle wäre ein doppelter Punktgewinn für FRISCH AUF! eminent wichtig, aber auch die Gastgeber suchen den Anschluss an die Teams, die vor ihnen stehen.



Die FRISCH AUF!-Mannschaft reist am Spieltag an und nutzt dabei den Umstand, dass ihr zwischen den Feiertagen ein Spiel mit überschaubarer Fahrtentfernung zugeteilt wurde. Das Spiel wird bei Sky Sport HD live übertragen.

