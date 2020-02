Pressemitteilung BoxID: 785690 (FRISCH AUF! Göppingen Management & Marketing GmbH)

FRISCH AUF! am Sonntag bei GWD Minden

FRISCH AUF! steigt am kommenden Sonntag in den zweiten Teil der laufenden Saison ein. Nach der EM-bedingten Winterpause steht für FRISCH AUF! dabei das Bundesliga-Auswärtsspiel bei GWD Minden auf dem Programm. Die Gastgeber werden erstmals ein Heimspiel im benachbarten Lübbecke austragen, weil die eigene und angestammte Heimspielstätte Kampa-Halle Minden seit dem Jahreswechsel aus baurechtlichen Gründen gesperrt ist. Mit der Halle des Lokalrivalen TuS N-Lübbecke stand die Ausweichhalle schnell fest, gibt es doch in der unmittelbaren Umgebung keine weitere geeignete Halle. Den FRISCH AUF!-Profis ist diese Halle von den vielen Gastspielen beim TuS, der bis ins Jahr 2018 erstklassig war, bestens bekannt.



Die FRISCH AUF!-Mannschaft reist bereits am Samstag an, um optimal vorbereitet in das wichtige Spiel gehen zu können. Für beide Kontrahenten, sowohl FRISCH AUF! als auch den GWD, ist die Ausgangslage vor dem Spiel und die Bedeutung der Partie in etwa gleich brisant. FRISCH AUF! hat 15 Pluspunkte und GWD 13 Punkte auf dem Konto. Für beide Mannschaften gilt es also, so schnell wie möglich durch eigene Punktgewinne wieder mehr Abstand zu den Abstiegsplätzen herzustellen. Während die GWD-Mannschaft in kompletter Mannstärke antreten kann, darunter auch alle EM-Teilnehmer, ist bei FRISCH AUF! der Einsatz von Spielmacher Josip Peric sehr fraglich. Daher rückt auf jeden Fall Christos Erifopoulos in den Kader nach. Nemanja Zelenovic konnte dagegen alle Trainingseinheiten der Woche voll mitmachen und ist daher für einen Einsatz in Lübbecke fest vorgesehen. Linksaußen Marcel Schiller fehlte ja grippebedingt beim Vorbereitungsspiel gegen Hard, aber auch er ist bereits seit Montag im Mannschaftstraining zurück.



Die FRISCH AUF!-Mannschaft hat sich seit dem Winterurlaub über den Jahreswechsel vier Wochen auf die Fortsetzung der Rückrunde vorbereitet. Beide Mannschaften hatten am vergangenen Wochenende, an dem die Liga eigentlich ins Jahr 2020 startete, aufgrund von Spielverlegungen keine Spiele. Daher wird auch spannend sein, wer schneller in den Wettkampfmodus schalten kann. Das Hinspiel in Göppingen gewann FRISCH AUF! mit 26:23. FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer zum anstehenden Spiel: „Wir haben uns in der Winterpause gut vorbereitet. Aufgrund der engen Tabellenkonstellation mit nur drei Minuspunkten Rückstand zu Platz acht, aber auch nur drei Pluspunkten Abstand zum 17. Platz, müssen wir sehr wachsam sein. Zumal das Spiel am Sonntag bei GWD Minden ein schweres Auswärtsspiel für uns sein wird.“



Das Spiel GWD Minden gegen FRISCH AUF! wird am Sonntag, den 09. Februar 202 um 16 Uhr in der Kreissporthalle Lübbecke angeworfen und live auf Sky Sport 7 übertragen

