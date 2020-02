Pressemitteilung BoxID: 786163 (FRISCH AUF! Göppingen Management & Marketing GmbH)

FRISCH AUF! ab Sommer mit Neuzugang Tobias Ellebaek

FRISCH AUF! kann einen weiteren Neuzugang für die Saison 2020/2021 vermelden. Der dänische Halblinke Tobias Ellebaek und FRISCH AUF!-Geschäftsführer Gerd Hofele haben jetzt ihre Unterschriften unter einen Zwei-Jahresvertrag gesetzt und damit die zukünftige Zusammenarbeit fixiert. Der Däne Tobias Ellebaek spielt derzeit beim dänischen Topklub Aalborg HB. Er möchte ab Sommer den nächsten Karriereschritt und damit einen Wechsel in die deutsche Handball-Bundesliga machen. FRISCH AUF! freut sich auf einen dynamischen Rückraumspieler, der aus Aalborg Erfahrungen aus der dänischen Liga und der Champions League mitbringt.



Der 27-jährige Tobias Ellebaek ist im dänischen Mors geboren. Beim dortigen Handballverein Mors-Thy Handbold unternahm er seine ersten Schritte in den Profihandball und spielte lange Jahre in der ersten dänischen Liga. Im Jahr 2016 folgte der Wechsel zum Spitzenklub nach Aalborg. Mit seinem neuen Verein wurde er 2017 und 2019 dänischer Meister sowie 2018 dänischer Pokalsieger. In der Saison 2017/18 spielte er bereist das erste Mal Champions League, wobei er 31 Treffer beisteuern konnte. In der aktuellen CL-Saison steht er auch schon wieder bei 21 Treffern. Der 1,93 m große Rückraumspieler ist abwehrstark und deckt in Aalborg vor allem auf Halb. Für die dänische Handball-Nationalmannschaft kam er bisher dreimal zum Einsatz.



Bei FRISCH AUF! folgt Tobias Ellebaek auf den Rückraum-Linken Ivan Sliskovic, der im kommenden Sommer zum FC Porto wechselt. Bei FRISCH AUF! sollen dann in der kommenden Saison Tobias Ellebaek und Sebastian Heymann ein Duo auf Halblinks bilden. Tobias Ellebaek begleitet ein Vorteil aus Aalborg nach Göppingen, denn schon bisher spielt er mit dem zukünftigen Spielmacher der Grün-Weißen, mit Janus Smarason, im selben Team. Beide wechseln also im Juli 2020 gemeinsam von Aalborg nach Göppingen und benötigen daher keine spielerische Eingewöhnungszeit mehr untereinander. FRISCH AUF! freut sich auf den neuen Dänen im Team!



Der Sportliche Leiter von FRISCH AUF! Christian Schöne freut sich über diese Neuverpflichtung: „Wir haben die vakante Position in unserem Kader für die Saison 2020/2021 auf Rückraumlinks mit Tobias Ellebaek mit einem technisch guten Spieler besetzen können. Er bringt eine entsprechende Torgefahr mit, hat bereits internationale Erfahrung und passt gut in das System von Trainer Hartmut Mayerhoffer und von FRISCH AUF!.



FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer: „Tobias Ellebaek passt sehr gut in unser Spielsystem und bringt die notwendige spielerische Qualität mit. Dass er bereits mit Janus Smarason zusammenspielt, ist ein zusätzlicher Vorteil.“



Tobias Ellebaek sagt folgendes zum bevorstehenden Wechsel nach Göppingen: „Es war schon immer mein Ziel, in der deutschen Bundesliga, der stärksten Liga der Welt, zu spielen. Als das Angebot von FRISCH AUF! Göppingen, einem Verein mit großer Tradition, kam, hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Ich hatte gute Gespräche mit FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer, die letztendlich den Ausschlag für FRISCH AUF! gegeben haben. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre in Göppingen und werde alles geben, um die gesetzten Ziele zu erreichen.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (