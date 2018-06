Hessen gewinnen 14. Friesenkrone Matjesmeisterschaft

Wettbewerbsteams aus Profi und Azubi präsentieren kulinarisches Spitzenniveau: Die Gewinner im Finale um die 14. Friesenkrone Matjesmeisterschaft am 7. Juni in Hamburg kommen wieder aus Hessen: Team Luther (Auszubildender: Jan Brey, Ausbilder: Florian Hommel) nehmen den Matjesmeisterpokal mit nach Hanau. Ihr Siegerlöffel mit SJØ, echtem norwegischen Matjes, hieß „Norwegische Inselinspiration“: Senf-Krapfen-Matjes mit Matjes-Apfel-Tatar und norwegischer Tanne. Das Team aus dem Hanauer Martin-Luther-Stift mit Jan Brey hatte bereits 2017 den ersten Platz belegt.



Den zweiten Platz der Jury sowie den Publikumspreis sicherten sich die Pfälzer Schorle-Schlürfer (Auszubildender Loris Hasenzahl und Ausbilderin Christiane Kastner) vom Gesellschaftshaus der BASF Ludwigshafen mit ihrer „Nordischen Apfel-Fichten-Kombination“: ein Sandwich vom geflämmten SJØ Matjes auf Apfel-Kartoffel-Creme mit Chili und Babymais, Müsli-Crumble und Fichtenschmand mit Limone. Platz 3 erzielte das Team Severin’s Sylt mit seiner Löffelkreation „Granny-Fichte“. Ausbilder Tim Nehrbass und Azubi Pascal Reuter setzten SJØ Matjes mit Moltebeeren-Fichten-Chutney, Karotten-Lavendelpüree und gepickeltem Granny Smith in Szene.



Live vor einer hochkarätig besetzten Fachjury und Publikum zauberten auf Einladung des Fischfeinkostexperten Friesenkrone aus Marne sechs Nachwuchsköche und ihre Ausbilder je zwei perfekte Löffel, bei denen als Hauptkomponente SJØ, echter norwegische Matjes verarbeitet wurden. Eine Herausforderung war außerdem, dass bestimmte, nicht alltägliche Zutaten aus der nordischen Küche – zum Beispiel eingelegte Fichtennadeln oder Algen – erst kurz vor Startschuss zum Wettbewerb bekannt gegeben wurden.



„Dass wir dieses Jahr Kochazubis ohne Altersbeschränkung mit ihrem jeweiligen Mentor als Duo zu Gast hatten, hob den Wettbewerb auf ein noch höheres Niveau als in den Vorjahren und macht ihn in seiner Art einzigartig in Deutschland“, resümiert Sylvia Ludwig, Sprecherin des Veranstalters Friesenkrone. „Die Entscheidungen der Jury waren so knapp wie nie. Wir erlebten absolute Spitzenleistungen dank des Engagements der Ausbilder und des Vertrauens, das sie in ihre Schützlinge setzen. Außerdem konnte SJØ, unser echter norwegischer Matjes, zeigen, was in ihn steckt: Seine leichte Salznote, der zarte Biss und der reine klare Geschmack setzen kreativen Ideen und Rezepturvielfalt keine Grenzen.“



Moderiert hat die 14. Friesenkrone Matjesmeisterschaft Karin Tischer, Europas gefragteste Trendforscherin im Lebensmittel- und Getränkebereich. Sie lobte ebenfalls das hohe Niveau des Nachwuchswettbewerbs und die zahlreichen kreativen Einfälle, die mit nicht alltäglichen Zutaten umgesetzt würden. Die hoch konzentrierte, ruhige Arbeitsatmosphäre sowie die ideale Umgebung im Kaispeicher mit Blick auf die Elbe inspirierte auch Jury-Mitglied und Sterneköchin Julia Komp, die ebenfalls feststellte, dass sich die Qualität der Wettbewerbsbeiträge in der Kombination Ausbilder-Azubi noch einmal deutlich gesteigert hat.



Der Nachwuchsförderwettbewerb von Friesenkrone hat sich seit seinem Beginn im Jahr 2006 zu einem der beliebtesten Wettbewerbe für Auszubildende und junge Köche entwickelt. Die besten Duos aus Ausbilder und Azubi der 14. Friesenkrone Matjesmeisterschaft 2018 gewinnen neben Ruhm und Ehre auch Bares im Gesamtwert von 2.250 Euro.



Die Sieger der 14. Matjesmeisterschaft am 7. Juni in Hamburg



Platz 1: Team Luther, Auszubildender Jan Brey und Ausbilder Florian Hommel vom Martin-Luther-Stift Hanau.



Platz 2 Jury und Publikumspreis: Team Pfälzer Schorle-Schlürfer, Auszubildender Loris Hasenzahl und Ausbilderin Christiane Kastner vom Gesellschaftshaus BASF Ludwigshafen.



Platz 3: Team Severin’s Sylt, Auszubildender Pascal Reuter und Ausbilder Tim Nehrbass vom Severin’s Hotel & Spa Sylt.



Die Fachjury der 14. Matjesmeisterschaft



Was die sechs Finalisten-Duos unter dem Motto „Taste the Matjes!“ an kreativen Matjes-Ideen auf die Löffel zauberten, bewertete eine hochkarätige Fachjury:





Julia Komp, Deutschlands jüngste Sterneköchin, Küchenchefin im Schlosshotel Loersfeld

Kirill Kinfeldt, Hamburger Sternegastronom vom Restaurant Trüffelschwein

Michael Schneider, Küchenchef der Rentenbank Frankfurt

Rainer Puder, Küchenchef a.D. Commerzbank Frankfurt

Peter von Gersdorff, Geschäftsführer VG-Medien/Chefredakteur von BestChefs

Ole Westphalen, Friesenkrone Produktentwicklung





Als Matjesmeister-Coach engagierte sich Max Zibis, ehemaliger Matjesmeister und Koch-Europameister aus Frankfurt-Höchst. Weitere Details zur Matjesmeisterschaft sowie viele leckere Rezepte finden sich unter www.friesenkrone.de und auf der Facebook-Seite von Friesenkrone.

Friesenkrone Feinkost

Friesenkrone - aus Liebe zum Fisch. Dort, wo die Elbe das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer kreuzt und der ewige Wechsel von Ebbe und Flut das Leben in Dithmarschen bestimmt, ist der Fischfang zu Hause. Hier schreibt das Familienunternehmen Friesenkrone seine Erfolgsgeschichte. Der erfahrene Fischfeinkost-Experte beherrscht sein Handwerk aus dem Effeff und begeistert mit seinen hochwertigen und innovativen Rezepturen all jene, die Genuss und Gaumenfreuden lieben. Dabei legt Friesenkrone größten Wert auf beste Rohware aus kontrollierten Fanggründen und nachhaltiger Fischerei. Bereits bei der Rohwarenbeschaffung prüfen Mitarbeiter der Friesenkrone die Qualität und Verarbeitung persönlich vor Ort. Somit erfüllt das Familienunternehmen nicht nur die eigenen hohen Ansprüche an Qualität und Zertifizierung, sondern vor allem die der Gastronomen und Caterer. Ob Filets und Happen, Marinaden und Terrinen oder Salate und Saucen - am Anfang steht immer der direkte Kontakt zu dem Verwender. Erfahrung und Inspiration gingen und gehen hier stets Hand in Hand. Kurz: "Aus Liebe zum Fisch" zeichnet sich Friesenkrone als Vorreiter in der Kategorie Fischfeinkost aus. Und das seit über 100 Jahren.

