Wamos Air ernennt Friends Touristik Marketing zum General Sales Agent

Wamos Air ernennt Friends Touristik Marketing GmbH & Co. KG zum General Sales Agent in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



2006 wurde Wamos Group von dem weltweit größten, amerikanischen Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises übernommen, um das Wachstum weiterhin voran zu treiben. Seit 2011 verbindet Wamos Air Madrid (Spanien) mit Cancún (Mexiko) sowie Punta Cana (Dominikanische Republik), Varadero (Cuba) und Guatemala-Stadt (Guatemala). Die wöchentliche Frequenz beträgt je nach Saison eine bis vier wöchentliche Direktflüge.



Aktuell wird eine jährliche Kapazität von 400.000 Passagieren mit einer Flotte von 4 Boeing 747-400 angeboten. Damit ist Wamos Air die Nummer drei unter Spaniens größten Fluggesellschaften auf der Langstrecke. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells ist das Charter-Geschäft.



Wamos Air (EB / 460) ist vollwertiges IATA und BSP Mitglied in Deutschland und kann über die GDS-Systeme Amadeus und Sabre gebucht werden.



Ab sofort steht Friends Touristik Marketing Reiseagenten unter der Telefonnummer 069-209776-20 oder per E-Mail unter wamos@friends-world.com als Ansprechpartner zur Verfügung, um Sie bei allen Belangen rund um den Verkauf zu unterstützen.



Wamos Air im Internet: www.wamosair.com



Ticketverkauf, Vertrieb, Marketing & PR DACH c/o Friends Touristik Marketing GmbH & Co. KG:



Hochstr. 17 | 60313 Frankfurt |Telefon: +49 (0)69-209776-20 | E-Mail: wamos@friends-world.com

Friends Touristik Marketing GmbH & Co. KG

Das Frankfurter Unternehmen Friends Touristik Marketing wurde 2001 von Natalia Zaragoza mit dem Ziel gegründet, eine Repräsentanz für Fluggesellschaften im deutschsprachigen Markt zur Verfügung zu stellen.



In den letzten 15 Jahren unterstützte das eingespielte, kompetente, verkaufsorientierte und mehrsprachige Team ihre Kunden erfolgreich bei der Etablierung ihrer Marken im deutschsprachigen Markt. Friends Touristik Marketing bietet je nach Kundenwunsch maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und PR.



Zum aktuellen Kundenstamm zählen u.a. auch die Fluggesellschaften Aerolíneas Argentinas, Boliviana de Aviación, LCPerú, Aeroméxico, Wamos Air, Blue Air, Ukraine International Airlines sowie die kolumbianische Incoming-Agentur Mapita Tours und die Hotelbetten-Datenbank Booköhotel.



www.friends-world.com

