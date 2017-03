Ukraine International Airlines: Neue Flugverbindung nach Cherson

Ukraine International Airlines nimmt zum 14. April 2017 den Betrieb von täglichen non-stop Linienflügen zwischen Kiew und Cherson auf und erweitert somit das innerukrainische Streckennetz. Die Verbindung wird mit den Maschinen des Typs Embraer 145 und Embraer 190 in Zweiklassen-Kabinenkonfiguration - Business Class und Economy Class - betrieben.



Evgeniya Satska, UIA Pressesprecherin: „UIA setzt die Stärkung des inländischen Streckennetzes fort. Cherson ist unser neuntes regionales Ziel. Mit der täglichen Verbindung zwischen Cherson und Kiew haben die Passagiere aus der südlichen Ukraine die Möglichkeit, schnell die Hauptstadt zu erreichen, von wo Ihnen Verbindungen zu den wichtigsten Städten in Europa, Asien, dem Nahen Osten, in den USA sowie in den GUS Staaten zur Verfügung stehen."



UIA bietet One-Way Tickets auf dieser Strecke in der Economy Class (Steuern und Gebühren inbegriffen) bereits ab 39 USD an. Die Flüge sind in allen UIA-Verkaufsbüros, auf der offiziellen UIA-Website www.flyuia.com sowie über Agenturen buchbar.



Aktuell werden folgende innerukrainische Destinationen angeboten: Kiew, Kharkiv, Saporischja, Dnipro, Odessa, Cherson, Czernowitz, Winnyzja, Iwano-Frankiwsk und Lemberg.



Darüber hinaus erhöht Ukraine International Airlines auf Grund der starken Nachfrage zum Sommer 2017 die Frequenz auf der Strecke von Kiew nach Rom auf 11 wöchentliche Flüge und von Kiew nach Mailand auf 10 wöchentliche Flüge. Hinzu kommen drei wöchentliche non-stop Dienste zwischen Kiew und Venedig.



Ticketverkauf und Reservierung Deutschland – Büro Berlin:



Reservierung: +49 (0)30-20673585-0



E-Mail: germany@flyuia.com



Call Center 24/7 Deutschland (kostenfrei): 0 800 589 26 76



Über Ukraine International Airlines



Ukraine International Airlines wird 1992 als geschlossene Aktiengesellschaft gegründet. Noch im Gründungsjahr nimmt der Carrier mit Hauptsitz in Kiew den Flugbetrieb nach Westeuropa auf. Heute bedient Ukraine International Airlines zahlreiche Destinationen in der Ukraine, in (Ost-)Europa, im Mittleren Osten, in Asien sowie in den USA. In Deutschland startet die Airline täglich ab Frankfurt am Main, Berlin Tegel und München nach Kiew, sowie fünfmal ab Düsseldorf. UIA ist im Besitz einer modernisierten Flotte, bestehend aus verschiedenen Flugzeugtypen: Boeing des Typs 737-300 bis 737-900 und 767-300 sowie Embraer 190. In dem Zeitraum von Januar bis September 2016 beförderte UIA insgesamt mehr als 4,4 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleich kommt. 2016 wurde die UIA Economy Class in einer Umfrage von dem manager magazin sowie Statista zu Themen wie Buchungsvorgang, Bodendienste, Flugkomfort, Service an Bord, Pünktlichkeit und Weiterempfehlungsbereitschaft ausgezeichnet.



Weitere Informationen zu Ukraine International Airlines unter: www.flyUIA.com.

