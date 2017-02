SkyTeam hält ein besonderes Geschenk bereit: Sondertarife für Weltreisen - noch bis Ende März 2017 von zusätzlich 15 % Rabatt profitieren

Die globale Airline-Allianz SkyTeam bietet ihren Kunden passend zur Jahreszeit ein tolles Reisegeschenk an: 15 % Rabatt auf Round the World-Tickets! Gültig sind die Sondertarife für Economy Class- und Business Class-Tickets für Reisen bis zu 26.000 Meilen, die vor dem 31. März 2017 gebucht werden.



Der vergünstigte SkyTeam Round the World-Tarif ist bei allen 20 Mitgliedsfluggesellschaften verfügbar und gilt für ein ausgedehntes Streckennetz mit 1.062 Reisezielen. Kunden können ihre Reisen mithilfe vom SkyTeam Round the World-Reiseplaner buchen oder sich für eine der neuen Round the World-Themenrouten entscheiden, zum Beispiel: Strandurlaub, Geschichte & Kultur, Weltmetropolen, Naturwunder und Weine der Welt. Die Tarife sehen mindestens drei und maximal fünf Stopps vor. Der letzte Flug darf nicht früher als 10 Tage nach dem ersten Flug angetreten werden und das Ticket muss spätestens sechs Monate nach Abflug vom Ursprungsort abgeflogen sein.



„Neue Städte erkunden, abseits der Touristenpfade durch viele Teile der Welt touren … eine Airline-Allianz kann mit diesen Möglichkeiten aufwarten und Kunden so helfen, sich den Traum einer preislich attraktiven Weltreise zu erfüllen", sagte Edward Hollo, SkyTeams Manager Commercial Development. „Die Round the World-Tarife der Allianz bieten nicht nur ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als mehrere Einzeltickets, sondern auch den bei einer solchen Reise unabdingbaren Komfort."



SkyTeam ist die führende Allianz in Russland, Mexiko und Nordamerika sowie im Großraum China und bietet ein umfangreiches Streckennetz in Europa, Lateinamerika, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. So haben Weltenbummler größere Flexibilität beim Planen der für sie perfekten Route. Die Allianz bietet außerdem Routen an, die nicht von anderen Allianzen abgedeckt werden, darunter: von Mexiko-Stadt nach Tokio und Schanghai, von Nairobi nach Seoul und Guangzhou, von Accra nach New York-JFK sowie von Moskau nach Cancún.



Hier ein Beispiel für eine Round the World-Route mit SkyTeam, die im Rahmen der Sondertarifbedingungen* bis maximal 26.000 Meilen möglich ist:



Amsterdam – New York – Los Angeles – Tokio – Ho-Chi-Minh-Stadt – Moskau – Amsterdam



Der Go Round the World-Pass von SkyTeam kann online auf www.skyteam.com, über die SkyTeam-Buchungszentralen oder im Reisebüro gebucht werden. Kunden, die eine bestimmte Region ausführlicher erkunden wollen, können jeden beliebigen Go-Pass aus dem SkyTeam-Angebot hinzufügen, einschließlich: Go Africa, Go Asia, Go Europe, Go Greater China, Go Russia und Go USA und Canada. Für weitere Informationen über den Go Round the World-Pass von SkyTeam klicken Sie hier.



* Sondertarifbedingungen





Der SkyTeam Round the World-Reiseplaner hilft Kunden, die Reiseroute zu planen, Meilen zu berechnen und online eine Weltreise mit Ermäßigung zu buchen.

Die Buchung muss vor dem 31. März 2017 erfolgen und die Flüge können mit einer beliebigen SkyTeam-Mitgliedsfluggesellschaft durchgeführt werden.

Die Reise muss spätestens am 30. Juni 2017 angetreten werden.

Der letzte Flug darf nicht früher als 10 Tage nach dem ersten Flug angetreten werden und das Ticket muss spätestens 6 Monate nach Abflug vom Ursprungsort abgeflogen sein.

Erlaubt sind mindestens drei und höchstens fünf Stopps.

Erlaubt sind mindestens drei und höchstens 15 Transfers.

Die Reise darf 26.000 Meilen nicht überschreiten.

Tarife vorbehaltlich Verfügbarkeit.





Über SkyTeam



SkyTeam ist die globale Airline-Allianz, die mit ihren 20 Mitgliedern eng zusammenarbeitet, um in einem umfangreichen globalen Streckennetz nahtlose Reisen anzubieten. Ab Top-Drehkreuzen auf der ganzen Welt sorgen die SkyTeam-Airlines für zuverlässige und komfortable Flüge zu über 1.050 Reisezielen. SkyTeam-Kunden können sich auf ihren Reisen in 672 Lounges entspannen und Vielfliegermeilen sammeln und einlösen. SkyTeam Elite Plus-Passagiere können SkyPriority-Dienste in Anspruch nehmen. Die 20 Mitglieder sind: Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines und Xiamen Airlines. SkyTeam begrüßt jährlich 665 Millionen Passagiere auf täglich mehr als 17.340 Flügen zu 1.062 Reisezielen in 177 Ländern.



www.skyteam.com | www.facebook.com/skyteam | www.youtube.com/user/skyteam

