Air Austral und Air Madagascar ernennen Friends Touristik Marketing zum General Sales Agent

Air Austral und Air Madagascar ernennen Friends Touristik Marketing GmbH & Co. KG zum General Sales Agent in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Am 30. November 2017 haben Air Austral und Air Madagascar den Start ihrer strategischen Partnerschaft offiziell bekannt gegeben. Eine historische Partnerschaft, um die beiden Fluggesellschaften, die auf der Insel Réunion und in Madagaskar, ihren jeweiligen Regionen, stark verankert sind, virtuos weiterzuentwickeln.



Air Austral mit Sitz auf der Insel La Réunion wurde 1975 gegründet und bedient mit einer Flotte von insgesamt neun Maschinen, unter anderem zwei Boeing 787-8 Dreamliner, 12 Ziele im indischen Ozean. Air Austral fliegt saisonabhängig bis zu zwei Mal täglich nonstop von Paris (CDG) nach La Réunion (RUN). Außerdem fliegt Air Austral mehrmals wöchentlich nonstop von Paris (CDG) nach Mayotte (DZA) und zwei Mal wöchentlich nonstop von Marseille (MRS) nach La Réunion (RUN).



Air Madagascar wurde im Jahr 1962 in Antananarivo gegründet und verfügt über zehn Flugzeuge. Insgesamt werden 15 Ziele im indischen Ozean angeflogen. Air Madagascar verbindet Paris und Antananarivo (TNR) mehrmals wöchentlich. Auch ab Marseille kann man Madagaskar ein Mal die Woche erreichen.



Sowohl Air Austral (UU / 760) als auch Air Madagascar (MD / 258) sind vollwertige BSP-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz und können über alle gängigen GDS-Systeme gebucht werden. Ab sofort steht das Verkaufsteam von Friends Touristik Marketing Reiseagenten als Ansprechpartner zur Verfügung.

