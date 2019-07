Pressemitteilung BoxID: 760838 (Friends Touristik Marketing GmbH & Co. KG)

Aeromexico erhöht die Frequenz der Strecke Barcelona - Mexiko-Stadt - Barcelona

- Ab Dezember wird die Fluggesellschaft die Frequenz von drei auf fünf wöchentliche Flüge erhöhen.

- Die täglichen Flüge sollen im März 2020 starten.



Aeromexico erhöht ab Dezember die Flugfrequenz zwischen Barcelona, Spanien und Mexiko-Stadt, von drei auf fünf wöchentliche Flüge. Ab März 2020 wird diese Strecke täglich angeflogen.



Durch die zwei neuen Flüge, die am Ende dieses Jahres montags und samstags hinzukommen, haben Passagiere noch bessere Anschlussmöglichkeiten von Barcelona nach Mexiko und Lateinamerika zu reisen.



Über Grupo Aeromexico



Aeromexico betreibt täglich über 600 Flüge, ausgedehnt über ein Netzwerk mit mehr als 90 Städten auf drei Kontinenten: 43 in Mexiko, 18 in den USA, 18 in Lateinamerika, vier in Kanada, fünf in Europa und drei in Asien.



Die Flotte Aeromexicos umfasst 130 Maschinen: Boeing 787-8, Boeing 787-9 Dreamliner, zählt derzeit zu einer der modernsten Maschinen weltweit, sowie hochmoderne Boeing 737 und Embraer 170/ 175/ 190. Mit einem Durchschnittsalter von 8 Jahren ist die Flotte eine der jüngsten der Branche.



Aeromexico ist Gründungsmitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam, die im Jahr 2015 ihr 15-jähriges Bestehen feierte. Im SkyTeam Verbund bietet Aeromexico Anschluss zu mehr als 1.150 Destinationen in 177 Ländern; Deutschland und Schweiz eingeschlossen.



Aeromexico Passagiere profitieren von verschiedenen Annehmlichkeiten: Clase Premier, AM Plus, kostenfreie Mahlzeiten und Getränke an Bord sowie 750 weltweite VIP-Lounges.



Nähere Informationen hierzu finden Sie auch unter www.aeromexico.com und www.skyteam.com.

