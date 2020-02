Pressemitteilung BoxID: 786153 (Frielingsdorf Consult GmbH)

GOÄ-Abrechnungstraining: Privatabrechnung in der Arztpraxis

Eintägiges GOÄ-Seminar der Frielingsdorf Akademie zur „Optimierung Ihrer Privatabrechnung“ für Ärzte/Ärztinnen, MFA, Arzthelferin, Praxismanagerin und Praxispersonal am 25. April 2020 in Hannover.



Erfahren Sie Wichtiges, Aktuelles und Bewährtes zur GOÄ-Abrechnung



Das GOÄ-Abrechnungs-Seminar vermittelt Ihnen die Rechtsgrundlage der privatärztlichen Behandlung und stellt den Behandlungsfall in der GOÄ sowie die Kombinationsmöglichkeiten einzelner Abrechnungspositionen vor.



Weiterhin zeigen wir Ihnen, wie Sie die optimale GOÄ-Leistungsabrechnung erstellen, und wie Abrechnungsfehler vermieden werden können. Auch die Gebührenrahmennutzung und Analogbewertung werden in dem GOÄ-Abrechnungsseminar vorgestellt. Widerspruchsmöglichkeiten bei Streichung und/oder Kürzung durch die privaten Versicherungen runden das GOÄ-Training ab.



Praxisnahe Umsetzung



Durch Musterfälle und interaktive Teilnehmerdiskussion werden die Seminarbesucher in die Lage versetzt, das vermittelte Wissen umzusetzen und erfolgreich in der eigenen Praxis anzuwenden.



Ihre Referentin



Dozentin des von der Frielingsdorf Akademie angebotenen GOÄ-Abrechnungstrainings ist Heike Junge-Rappenberg.



Heike Junge-Rappenberg ist Fachreferentin für Praxis- und Abrechnungsseminare, Praxismanagerin (FH/SRH) und QM-Beauftragte sowie interne Auditorin im Gesundheitswesen. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Privatabrechnung nach GOÄ, der Kassenabrechnung nach EBM und dem Praxismanagement. Seit über 17 Jahren ist sie als Referentin deutschlandweit tätig.



Termin und Ort



Das Tagesseminar „GOÄ – Optimale Abrechnung“ findet am 25. April 2020 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Courtyard Hotel Hannover Maschsee statt.



Weitere Informationen zu den einzelnen Inhalten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter koenig@frielingsdorf.de oder auf unserer Internetpräsenz unter www.frielingsdorf-akademie.de.



Die Frielingsdorf Akademie – Ihre Abkürzung zum Erfolg!

