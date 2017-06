Bundesweite Innovationsoffensive. Mittelstand und Gründer. - Veranstaltung am 21. Juni in Karlsruhe

Am 19. April 2017 startete die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gemeinsam mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) e.V. und der AiF Forschung · Technik · Kommunikation GmbH (AiF F·T·K) die diesjährige Innovationsoffensive. Mittelstand und Gründer.



Nach Veranstaltungen in Paderborn, Nürnberg und Hamburg findet am 21. Juni ein weiterer Termin der Reihe in Karlsruhe im Hoepfner Burghof "Der Schalander" statt. Es werden drei Workshops und eine anschließende Expertendiskussion mit Networking-Charakter geboten. Dr. Rainer Nägele, Leiter der Geschäftsstelle des Technologiebeauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg, wird in einem Impulsvortrag über den "Innovationstreiber Digitalisierung – Herausforderungen für Produktion und Arbeit" sprechen, Frank Notz, Geschäftsführer der Festo Vertrieb GmbH & Co. KG, spricht zum Thema "Markt-Trends und Innovationsprozess – Wie die aktuellen Markt-Trends den Innovationsprozess verändern". Dr. Alexander Lemken, Mitgründer der ioxp GmbH, schließt mit einem Impulsvortrag über "Wissenstransfer für die Industrie – Eine Forschungsausgründung" an.



Hintergrund:



Die Innovationsoffensive. Mittelstand und Gründer. ist eine bundesweite Veranstaltungsreihe, die mittelständische Unternehmen und Gründer bei der individuellen Entfaltung ihres Innovationspotenzials unterstützt und über politische Rahmenbedingungen und Chancen für die Gesellschaft informiert. "Fortschritt braucht Innovationen. Gemeinsam zeigen wir mit unserer Innovationsoffensive, welche Potenziale im deutschen Mittelstand stecken", sagt Steffen Saebisch, Hauptgeschäftsführer der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ziel der Offensive ist es, Unternehmer, Wissenschaftler und Politiker zusammenzubringen, die sich über Fördermöglichkeiten, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und konkrete Innovationsprojekte austauschen möchten. Michael Krause, Geschäftsführer der AiF F-T-K GmbH, erläutert: „Mit der Innovationsoffensive wollen wir Gründern und Mittelständlern Impulse für die Verwirklichung ihrer Innovationsprojekte geben. Die Rahmenbedingungen für ein innovationsfreundliches Klima müssen weiter verbessert werden“. Mario Ohoven, Präsident Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V., freut sich auf die Neuauflage der erfolgreichen Veranstaltungsreihe: "Der Mittelstand hat 2016 rund 62 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Er wird damit einmal mehr seiner Rolle als Wachstums- und Jobmotor gerecht. Dies muss auch in Zukunft so bleiben. Dem dient die Innovationsoffensive. Mittelstand und Gründer. mit regionalen Diskursplattformen und praxisnahen Unterstützungsangeboten. Deutschland braucht mehr Investitionen in seine Zukunft. Jetzt!"



An neun Stationen bietet die Innovationsoffensive. Mittelstand und Gründer. Mittelständlern, Start-Ups, Wissenschaft und Politik einen kostenfreien Blick hinter die Kulissen der Innovationstätigkeit mittelständischer Unternehmen und Forschungseinrichtungen, fachliche Impulse in Kleingruppenworkshops zu Themen wie Innovationsförderung und innovatives Personalmanagement sowie Diskussionen mit der Politik über die gesellschaftliche Relevanz innovations- und gründerfreundlicher politischer Initiativen.



Weitere Veranstaltungen finden am 14. August in Düsseldorf (Details noch in Abstimmung), am 24. August in Achim (bei Bremen) beim Werkzeughersteller Hoffmann GmbH, am 31. August in Osnabrück im KIA Autohaus Fehrmann & Neubert sowie am 5. Oktober in Berlin in der Steinbeis-Hochschule statt. Die festliche Abschlussveranstaltung der Reihe wird am 11. Oktober im Landesmuseum Mainz durchgeführt.



Eine Übersicht aller Termine finden Sie unter https://www.freiheit.org/innovationsoffensive2017



Vollständiges Programm und Einladung als pdf-Download: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/W3QZ7

