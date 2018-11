Der kalte Jahreszeit kann kommen: Winter-Wellness deluxe im Romantik Hotel Freund & SPA-Resort

12.11.18

Jetzt sind sie wieder da, die kalten Wintertage. Abends wird es früh dunkel und man sehnt sich nach Wärme und Gemütlichkeit. Gerade Januar und Februar sind Monate, die vielen den Winterblues bringen. Aber dagegen lässt sich zum Glück etwas machen.



Ein verlängertes Wochenende im Romantik Hotel Freund & SPA-Resort lässt die innere Sonne wieder scheinen und lädt die Batterie auf. Vor allem das Wellness-Angebot und die sportlichen Möglichkeiten sind einzigartig in Deutschland. Z. B. kann man Yoga-Stunden bei einer ausgebildeten Lehrerin nehmen. Ob in der Gruppe oder individuell, es ist angenehm und heilsam, seinen Körper zu dehnen und sich bewusst wahr zu nehmen. Außer am Montag und Donnerstag werden jeden Tag Stunden angeboten.



Wer das ein oder andere Zipperlein hat, kann sich im Hotel Freund einen Termin bei Dr. (uni mos) Chang geben lassen. Der Arzt, Heilpraktiker und Physiotherapeut hat langjährige internationale Erfahrung und praktiziert nach vorheriger Terminabsprache im Hotel. Die Tipps von ihm kann man im Hotel Freund gleich umsetzen: Ob bei der Ernährung, beim Sport oder einfach mit mehr Ruhe und Entspannung.



Auch die Umgebung des Hotels bietet den perfekten Rahmen für eine Auszeit. Man kann schon bei der Anfahrt zum Hotel Freund ins Schwärmen geraten. Idyllisch liegt der kleine Luftkurort Oberorke auf einem Hügel. Die Dorfkirche überragt die roten Dächer der Häuser und drum herum liegen Wiesen, Felder und Wälder. Direkt vom Hotel gehen zahlreiche Wander- und Fahrradwege los. Die Region im südlichen Sauerland ist für Wanderfreunde ein Dorado. Wer gern walkt, bekommt vom Hotel kostenlos Stöcker geliehen und kann direkt in das große „NW-Netz“ einsteigen. Das Waldecker Land bietet eines der größten zusammenhängenden Nordic-Walking-Gebiete Europas. 24 Nordic-Walking-Parks mit 78 Strecken in allen Schwierigkeitsgraden bieten angenehme Abwechslung für das Training. Nur ein Schritt und schon ist man vom Hotel auf der Strecke mit zertifizierten Touren von 5, 8 und 11 km Länge.



Eine Besonderheit vom Hotel Freund ist das dazugehörige Finnpferde-Gestüt, das direkt gegenüber der Hotelanlange liegt. Die gutmütigen und robusten Pferde stehen bereit für Ausritte in die herrliche Winterlandschaft. Kinder werden die beiden Esel und die Shettys lieben. Die Kids finden im Stall schnell Anschluss und können mit den anderen zusammen die Pferde putzen, die Mähne flechten und Ausritte unternehmen. Es warten unvergessliche Ferien für die ganze Familie.



Ruhepol und Wellness-Oase mitten in Wiesen und Wäldern



So ein Wellness-Refugium, wie das Hotel Freund, muss man lange suchen: Die wohltuende Atmosphäre, die einen gleich beim Betreten des „Orkeland-SPA-Bereiches“ einhüllt, ist beeindruckend, genauso wie das vielfältige Angebot im SPA-Bereich. Es gibt einen großen Innen- und auch einen mediterranen Außen-Swimmingpool. Die Saunawelt bietet von der lettischen Außen-Blocksauna mit Natursteinkaltbecken über eine Salz-Kristall-Sauna bis hin zur Dampf- und Akazien Sauna alles, was das Herz begehrt. Sehr angenehm sind auch die verschieden gestalteten Ruhebereiche. Von ruhig bis ganz still, kann sich der Gast ganz nach Gusto seinen Raum, in dem er relaxen will, wählen.



Klassische Kosmetikbehandlungen mit hochwertigen Produkten von Doktor Spiller oder Barbor sowie Massagen und medizinische Bäder gehören ebenso zum Programm.



Die Zimmer sind in frischen hellen Farben und mit hochwertigen Materialien gemütlich eingerichtet. Die Aussicht von den Balkonen hinaus in die Winterlandschaft bleibt in Erinnerung.



Die Region begeistert mit zahlreichen Ausflugszielen. Wie wäre es z. B. mit einem Besuch des Edersees? In kalten Wintern kann man auf dem See sogar Schlittschuhlaufen.



Das Arrangement für die Wintermonate "Landliebe genießen & glücklich sein" beinhaltet:





3 Übernachtungen mit Frühstück

Halbpension in Form von Menü, Buffet oder Menü-Buffetkombination

1 mal Körperpeeling

Eine geführte Wanderung am Montag mit anschließender zünftiger Einkehr

Aktiv- und Entspannungsangebote wie Aquafitness & Yoga (montags & donnerstags findet kein Yoga statt)

Orkeland SPA Entspannungswelten mit Sauna Vielfalt und täglichen Aufgüssen, mediterranem Außenpool, Innenpool, Sonnenplateau & Wellnessgarten

Bademantel, Wellnesstasche und Badeslipper im Zimmer

Parkplatz direkt am Hotel

kostenloses W-LAN auf dem Zimmer

Ausgezeichnete Wander-/ Bike-/ u. Nordic Walking Strecken direkt ab Hotel

Mountainbikes & Nordic-Walking-Stöcke kostenfrei im Verleih





ganzjährig buchbar außerhalb der verlängerten Wochenenden und Feiertage



Ab 347,- € pro Person.



Tipp für den Monat Dezember: Ab dem 01. Dezember kann man für die Vorweihnachtszeit sehr attraktive Schnäppchen-Angebote auf der Homepage vom Hotel Freund buchen. Außerdem gibt es viele Geschenkideen. Wie wäre es mit einem Übernachtungsgutschein als Weihnachtsgeschenk? Bei den Preisen fällt die Entscheidung leicht, sich ein Adventswochenende im Romantik Hotel Freund & SPA-Resort zu gönnen. Infos unter: www.hotelfreund.de

