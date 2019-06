Pressemitteilung BoxID: 757337 (Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e.V.)

Sommermarkt im Heuhotel Murrquelle

Inmitten des Schwäbischen Waldes, in Murrhardt-Vorderwestermurr, liegt das Heuhotel Murrquelle mit Besen und angeschlossenem Gnadenhof. Das Heuhotel bietet Unterkunft für Schulklassen, kleinere Gruppen und Familien. Für Allergiker gibt es einen Platz zum Zelten. Ein kleiner Fußballplatz, eine Lagerfeuerstelle und eine Liegewiese stehen außerdem zur Verfügung.



Auf dem angeschlossenen Gnadenhof haben unter anderem Esel, Ziegen, Hasen, Hühner und Hängebauchschweine ein zweites Zuhause gefunden und freuen sich auf zahlreiche Besucher. Am 6. und 7. Juli 2019 findet von 11 bis 17 Uhr der Sommermarkt statt. Der Gnadenhof öffnet dabei seine Türen und bietet spannenden Hofführungen an. Zudem kann auch faszinierendes Kunsthandwerk begutachtet werden. Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt.



Mehr Informationen unter: www.heuhotelmurrquelle.de



Kontakt:

Familie Theurer

Heuhotel Murrquelle

Vorderwestermurr 30

71540 Murrhardt

Tel.: 07192 9313671

Mobil: 0171 3774529

E-Mail: kontakt@heuhotelmurrquelle.de

