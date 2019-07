Pressemitteilung BoxID: 760462 (Freizeitzentrum Xanten GmbH)

Open-Air Tanzparty XII im Hafen Xanten

Am Samstag, 27. Juli 2019 um 20:00 Uhr im Hafen Xanten, Xantener Südsee

Die zwölfte Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe „Open Air-Tanzparty“ im Hafen Xanten, Xantener Südsee, startet am Samstag, 27. Juli.



Zu der stimmungsvollen Musik vom DJ-Team „Magic Sound“ mit Hits ‚quer Beet‘ können die Gäste des Hafens Xanten dann wieder ein vielfältiges Getränke- und Speisenangebot des Plaza del Mar in der mediterranen Atmosphäre des Hafens Xanten genießen.



Zu den besten Party-Hits kann auf der Terrasse des Plaza del Mar das Tanzbein geschwungen werden.



Die Open-Air Tanzparty XII findet ab 20 Uhr im Hafen Xanten an der Xantener Südsee statt. – Der Eintritt ist frei!



Tanzen im Hafen Xanten



Schon vor Beginn der Open-Air Tanzparty XII ist im Hafen Xanten „Tanzen“ angesagt. Im Rahmen der laufenden Workshops „Tanzen im Hafen Xanten“ findet um 18 Uhr der Disco-Fox-Workshop für Einsteiger und um 19 Uhr für Fortgeschrittene statt. Die Workshops werden vom Freizeitzentrum Xanten angeboten, in Zusammenarbeit mit der Tanzschule Wille durchgeführt und sind bereits ausverkauft.



Open-Air Tanzparty XII

Sa., 27. Juli 2019, 20:00 Uhr

Hafen Xanten, Plaza del Mar, Xantener Südsee

Salmstr. 30, 46509 Xanten

Eintritt frei!





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (