Hafen Xanten unplugged: mit Cookie and Friend, "der Stimme von Bryan Adams", auf musikalische Zeitreise

Sa., 27. April 2019, 21 Uhr im Plaza del Mar, Hafen Xanten

Die Gäste des Hafenrestaurants Plaza del Mar im Hafen Xanten, Xantener Südsee, freuen sich regelmäßig auf besondere Abende, an denen Künstler aller Art den Besuch zu etwas ganz Besonderem machen.



So wird am Samstag, 27. April 2019, eine weitere Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Hafen Xanten unplugged“ geboten. Hierbei werden „Cookie and Friend“ für die musikalische Unterhaltung sorgen.



Über Cookie and Friend:



Vor mehr als 15 Jahren lernten sich Cookie Mussmann aus Haltern am See und Tommy Biermann aus Halle kennen. Cookie spielte damals mit der Band „Moon Beats” im Vorprogramm von „Wolle” Petry auf dessen erfolgreicher Open Air-Tour.



Aus dieser Begegnung wurde schnell Freundschaft und das Projekt „Cookie & Friend” war geboren. Mit „unplugged” Auftritten in kleinen Kneipen fing es an und brachte der Band mehr als nur Anerkennung. Die unverwechselbare Stimme von „Cookie” Mussmann - er wird auch der Brian Adams des Ruhrgebietes genannt -, und die Auswahl und Interpretation der Songs mit unbändiger Spielfreude, das zeichnet diese Band aus.



Wenn die Fans bei „Summer of 69″ oder „Rocking all Over the World” ihre Luftgitarren zum Einsatz bringen - dann ist der Funke übergesprungen - und das beste Kompliment für die Band. Dann heißt es „Let the good times roll”!



‚Luftgitarren-Wettbewerb‘ als Special



Als Special zu dieser Ausgabe von „Hafen Xanten unplugged“ wird das Team des Plaza del Mar im Verlauf des Abends einen kleinen ‚Luftgitarren-Wettbewerb‘ unter teilnahmeinteressierten Gästen veranstalten und für den Sieger einen attraktiven Sofortgewinn bereit halten.



Hafen Xanten unplugged

Sa., 27. April 2019, ab 21:00 Uhr

Plaza del Mar, Hafen Xanten, Salmstr. 30, 46509 Xanten

Der Eintritt ist frei!

