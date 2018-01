Fazit zur "boot-Düsseldorf": Vorfreude auf zahlreiche neue Gäste aus Nah und Fern

Zum Ende der Wassersportmesse "boot-Düsseldorf" zieht das Team des Freizeitzentrums Xanten (FZX) ein positives Fazit: "Unsere Messestände auf der "boot-Düsseldorf" zogen auch in diesem Jahr wieder das Interesse vieler Besucher an. Auch wenn die Messe gern mit Internationalität wirbt und Luxusyachten in den Fokus rückt, bleiben lokale, erreichbare und erschwingliche Wassersportangebote gefragt. Und hier können die Xantener Nord- und Südsee überzeugen", so Wilfried Meyer, Leiter des Freizeitzentrums Xanten, zu den Messeaktivitäten auf der "boot-Düsseldorf" in diesem Jahr.



An den Messeständen des Freizeitzentrums Xanten in der "Beach- World" in Halle 8a und bei den Segelschulen in Halle 14 brachte das FZX-Team wieder seine Angebote den Messebesuchern nahe. Neben zahlreichen Stammkunden kann das Messe-Team auf der "boot-Düsseldorf" Jahr für Jahr neue Gäste für die Xantener Nordund Südsee begeistern. Dabei wird die Messe-Präsenz nach Themenfeldern ausgerichtet - Beach- und Funsportarten wie Wasserski, Wakeboard, Surfen und Kitsurfen auf der einen Seite; Segelkurse, Urlaubs- und Freizeitangebote und auch das neue Thema Gesundheitstourismus und Barrierefreiheit Xantener Nordund Südsee auf der anderen Seite. Weitere Schwerpunkte der Messeauftritte waren das diesjährige Jubiläum "20 Jahre Wasserski Xantener Südsee" und Wassersprt-Events.



Auch in diesem Jahr bietet das Freizeitzentrum Xanten zwei besondere Wassersport-Highlights: vom 9. - 10. Juni findet erstmals die Deutsche Meisterschaft und WM-Qualifikation im Stand Up Paddling (SUP) auf der Xantener Südsee statt, die gemeinsam mit der RTGW Wesel durchgeführt wird. Und am 1. und 2. September wird die NRW Open-Landesmeisterschaft im Windsurfen in allen Klassen an der Xantener Nordsee, ebenfalls in Kooperation mit der RTGW Wesel, ausgetragen.



Das FZX-Team nutzte die weltweit führende Wassersportmesse auch, um sich im Rahmen von Verbandsmitgliedschaften über aktuelle Themen und Trends auszutauschen und Neuheiten am Markt zu bewerten.



Die "Messesaison" des Freizeitzentrums Xanten umfasst nach der "boot-Düsseldorf" noch weitere Messetermine. Am 21. bis 25. Februar ist das Freizeitzentrum Xanten bei der "Reise und Camping" in Essen vertreten, zudem auf der "Tourismusmesse Niederrhein" der Messe Kalkar am 3. und 4. März.

Freizeitzentrum Xanten GmbH





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren