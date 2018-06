Die beliebte Veranstaltungsreihe „Hafenkonzert" wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Immer am vierten Sonntag in den Sommermonaten Juni, Juli und August lädt der Hafen Wardt an der Xantener Nordsee zu einem Nachmittag mit Musik Die 70. Ausgabe des „Hafenkonzertes" findet am Sonntag, den 24. Juni 2018, ab 14:00 Uhr statt.



Es spielt das Isselburger Blasorchester, das seit 1957 offiziell als eingetragener Verein diesen Namen trägt und es in der Tat vermag, den berühmten „lebendigen Funken" in das Publikum zu tragen. Seine begeisterungsfähigen Musiker erfreuen mit konzertanter Blas- sowie moderner und volkstümlicher Unterhaltungsmusik. Das Orchester hat bereits mehrere Tonträger veröffentlicht und diverse Auftritte in Funk und Fernsehen absolviert. Zudem wurden die Verdienste des Isselburger Blasorchesters im Jahr 1994 vom Bundespräsidenten durch die Verleihung der „Pro Musica-Plakette" gewürdigt.



Bestens unterhalten lassen kann man sich also wieder beim 70. Hafenkonzert im Hafen Wardt, Xantener Nordsee. Der Eintritt ist frei.



Die Open Air-Veranstaltung findet nur bei geeigneter Witterung statt.



70. Hafenkonzert im Hafen Wardt, Xantener Nordsee



So., 24. Juni 2018, 14:00 Uhr



Hafen Wardt, Xantener Nordsee



Am Meerend 150, 46509 Xanten (Wardt)



Eintritt frei





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren