20. Oktoberfest Xanten: Eröffnung der Jubiläumswiesn für alle - "BRINGS" spielen Geburtstags-Ständchen

21.09.18

Zum 20. Mal öffnet das FZX-Festzelt auf der Xantener Südsee-Wiesn in diesem Jahr seine Türen vom 3. - 28. Oktober 2018. Natürlich werden die Jubiläumswiesn mit einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm gebührend gefeiert.



Los geht es mit der Eröffnung der Jubiläumswiesn für alle am Feiertag (Tag der Deutschen Einheit) Mittwoch, 3. Oktober 2018 um 12 Uhr im FZX-Festzelt auf der Xantener Südsee-Wiesn. Ganz klassisch und den „Oktoberfest-Kennern“ schon aus den Vorjahren bekannt, startet das Fest zunächst mit dem Einmarsch der ‚Offiziellen‘ des Oktoberfestes Xanten, der Oberbayern-Band und dem Tambourcorps Xanten-Wardt, der den Einmarsch zudem musikalisch begleitet. Im Festzelt wird Wiesn-Wirt Wilfried Meyer, zugleich Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX, Veranstalter des Oktoberfestes Xanten) die Gäste begrüßen und das Wiesn-Madl 2018 vorstellen.



Danach wird der Vorsitzende des FZX-Verwaltungsrates Karl Borkes mit dem Anstich des erstens Fasses Oktoberfest-Bier die Jubiläums-Wiesn, das 20. Oktoberfest Xanten, eröffnen. Zum Start werden 1.000 Liter Festbier zum Preis von nur 5,- € pro Maß ausgeschenkt. Der Erlös aus dieser Aktion wird als Spende an eine gemeinnützige Organisation gehen.



Die Eröffnung des Oktoberfestes Xanten ist wieder eine inklusive Veranstaltung für alle Menschen. Vertreter der Lebenshilfe unterer Fassanstich mit dabei sein und alle Menschen mit Handicap können ihre Teilnahme im Vorfeld anmelden (E-Mail: events@f-zx. de).



Geburtstags-Ständchen von BRINGS



Doch das Oktoberfest Xanten wäre nicht „Das Original am Niederrhein“, wenn es nicht immer wieder besondere Akzente setzen würde. Extra zum Jubiläum des Oktoberfestes Xanten wird die Kölner Kult-Band „BRINGS“ dem Oktoberfest Xanten ein Geburtstagsständchen spielen. Ihr Auftritt wird im Laufe des Nachmittags stattfinden und zusammen mit Wiesn-Wirt Wilfried Meyer dürfen sich die Gäste auf eine Auswahl aktueller und legendärer „BRINGS“-Hits freuen. Für alle BRINGS- und Oktoberfest-Fans wird es hiermit also ein absolut spannendes musikalisches Highlight geben.



Für die weitere gute musikalische Unterhaltung aller Gäste wird die Oberbayern-Band sorgen, die das Oktoberfest Xanten bereits seit 20 Jahren mit ihren stets zeitgemäßen Hits und Wiesn-Klassikern begleitet.



Darüber hinaus dürfen sich die Gäste, die die Veranstaltung bei freiem Eintritt besuchen können, wieder auf die herzhaft-zünftigen Schmankerln der FZX Oktoberfest-Gastronomie und als Extra auf frisch gebratenes Spanferkel am Spieß aus dem Oktoberfest-Biergarten freuen.





