Pressemitteilung BoxID: 768107 (Freilichtmuseum Beuren)

Ein Haus mit vielen Freunden - Geislinger Institutionen und Partner des Erlebnis.Genuss.Zentrums zu Gast im Freilichtmuseum Beuren

Kleidung im 50er-Jahre-Stil verschafft freien Eintritt

Zur Eröffnung des Gartensaals aus Geislingen an der Steige im Freilichtmuseum Beuren mit Erlebnis.Genuss.Zentrum bieten Freunde, Partner-Institutionen und Gleichgesinnte am Samstag, den 21. September, von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm. Der Tag wird einerseits von Partnerinnen und Partnern des Erlebnis.Genuss.Zentrums gestaltet. So zaubert beispielsweise der Showkoch Eberhard Braun kulinarische Genüsse in der neuen Küche des Gartensaals. Global wird das Thema Saatgut- und Sortenvielfalt beim Forum für internationale Entwicklung und Planung aus Esslingen. Auch präsentieren sich Institutionen aus Geislingen, dem Herkunftsort des Gartensaals. Eine Bierverkostung der Brauerei Kaiser aus Geislingen, eine Showtanzgruppe und ein Salonorchester beleben das Festzelt im Museum. An diesem Tag erhalten Gäste, die im Stil der 1950er-Jahre gekleidet sind, freien Eintritt ins Freilichtmuseum Beuren. Der aus dem Jahr 1893 stammende und 1937 erweiterte Gartensaal ist im Zeitschnitt der 1950er-Jahre eingerichtet.



Kaiser Brauerei und Salonika Ensemble aus Geislingen



Zwischen 11 und 17 Uhr finden im Festzelt Veranstaltungen von Geislinger Institutionen statt. Die Kaiser Brauerei aus Geislingen an der Steige bietet eine Bierverkostung an und das Referat Tourismus und Stadtmarketing Göppingen informiert über Freizeitangebote in Geislingen. Um 15 Uhr tritt das Ensemble Salonika der Musikschule Geislingen unter Leitung von Renate Menzal auf. Ab 16 Uhr führt die Showtanzgruppe des Turnvereins Eybach das Stück mit dem Titel „The great Gatsby“ auf.



Kochshow im Gartensaal mit Fernsehkoch



„Schmeck den Süden. Baden-Württemberg-Koch“ Eberhard Braun zaubert in der neuen Küche des Gartensaals aus frischen regionalen Zutaten ein Urkorn Risotto mit Gemüseraritäten und Bergkäse, ofenfrische Filderkraut-Krustini oder einen exotischen Gemüse-Linsencouscous mit Kürbiscreme und Kräutern. Gekocht und verkostet wird jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. In einer unterhaltsamen Kochvorführung verbindet der Fernsehkoch Witz und Wissen und will die Museumsgäste mit nützlichen Küchentipps und Küchentricks fürs eigene Kochen begeistern. Eine Botschafterin für Agrarprodukte aus der Region, informiert über die Regionalkampagne „Natürlich. VON DAHEIM“ und erklärt die VON DAHEIM BW-App, in der zahlreiche Hofläden und „Schmeck den Süden-Gastronomen“ vertreten sind. Zudem gibt die Agrarbotschafterin zu den Qualitätszeichen des Landes Baden-Württemberg Auskunft. Diese Angebote werden von der Marketinggesellschaft Baden-Württemberg (MBW), Projektpartner des Freilichtmuseums, zum Eröffnungsprogramm beigesteuert.



Partner stellen ihre Arbeit für das Freilichtmuseum vor



Eine globale Perspektive auf Saatgutvielfalt und Sortenvielfalt liefert das Forum für internationale Entwicklung und Planung aus Esslingen. Über die erfolgreiche Rettung einer alten Sorte – den Schwäbischen Dickkopf-Landweizen, berichtet Prof. Dr. Jan Sneyd. Außerdem informiert der Förderverein des Freilichtmuseums Beuren über seine Arbeit und das Gartenteam des Fördervereins ist vor Ort aktiv.



Ein Haus geht auf Wanderschaft



Zwei Themen-Führungen lassen hinter die Kulissen des Gartensaals aus Geislingen blicken. Brigitte Haug führt als Kuratorin um 13 Uhr in die wechselvolle Haus- und Nutzungsgeschichte des Gartensaals ein. Carl-Heinz Mosch vom Hochbauamt des Landratsamtes Esslingen erläutert um 14 Uhr, was erforderlich ist, damit ein Haus auf Wanderschaft gehen kann. Die Umsetzung des Gartensaals von Geislingen ins Freilichtmuseum Beuren wurde von Manfred Schäffler in einem Film festgehalten. Die Filmdokumentation wird um 16 Uhr gezeigt und live vom Filmemacher kommentiert.



Hintergrundinformationen



Der Thementag am Samstag, den 21. September wird im Rahmen des mehrtägigen Eröffnungsprogramms für den Garten-saal aus Geislingen an der Steige im Freilichtmuseum Beuren veranstaltet. Ab Mittwoch, den 18. September ist das Gebäude samt interaktiver Ausstellungen zur Hausgeschichte und Wirtshausgeschichte(n) sowie das Erlebnis- und Genusszentrum für regionalen Sorten mit Tradition für das Publikum geöffnet. Vom 18. bis einschließlich 22. September wird ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm zum Gartensaal mit Schwerpunkten zu regionalem Gemüse (Mittwoch 18. September), regionalen Obstsorten (Donnerstag 19. September), Wirtshausleben der 1950er-Jahre (Freitag 20. September), der Stadt Geislingen an der Steige und den Partnern des Erlebnis.Genuss.Zentrums (Samstag 21. September) und dem „Markt der Arche des Geschmacks“ (Sonntag 22. September) angeboten.



Nähere Informationen zum Gartensaal und dem Eröffnungsprogramm sind unter www.erlebnis-genuss-zentrum.de zu finden.



Veranstaltungsort



Freilichtmuseum Beuren, Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren, Info-Telefon 07025 91190-90, E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de; Homepage: www.freilichtmuseum-beuren.de



Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist in der Saison bis 3. November dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (