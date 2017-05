Bilanz der Freiburger Frühjahrsmess' 2017: Über 170.000 Besucher auf dem Freiburger Messegelände

An den insgesamt 11 Messetagen vom 19. bis 29. Mai strömten über 170.000 Besucher auf die Freiburger Frühjahrsmess’ und genossen das bunte Treiben zwischen Fahrgeschäften, Spielbuden, Imbissständen und dem Warenmarkt. Die Veranstalterin FWTM und die Schausteller sind mit dem Messeverlauf sehr zufrieden.



„Sommerwetter, eine gute Location, begeisterte Besucher: Die größte Freiburger Veranstaltung hat auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt", so FWTM-Geschäftsführer Bernd Dallmann.



Das sonnige Wetter lockte zahlreiche Besucher auf die Mess‘. Besonders stark besucht war der erste Sonntag mit 27.000 Besuchern. Auch der Kinder- und Familientag mit halben Eintrittspreisen war ein Publikumsmagnet. Am zweiten Wochenende war bei Temperaturen von über 30° Celsius die Fahrt mit der Wildwasserbahn „Poseidon" besonders beliebt, der Besucherzulauf erfolgte hier erst später, bis in die laue Sommernacht hinein.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren