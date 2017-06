Neue FWQ und FJT Saison und neue Entwicklungen für 2018!

Mit neuen Entwicklungen für 2018 hat die neue Saison am 1. Juni begonnen!



Eine neue Unter 14 Altersklasse und andere aufregende Neuigkeiten warten in der kommenden Freeride World Qualifier by Tyrolia (FWQ) und Freeride Junior Tour by HEAD (FJT) Saison!



Die FWQ und FJT 2018 Saison hat nun offiziell begonnen! Mit dem ersten Schneefall auf der Südhalbkugel machen sich die Rider in Neuseeland und Südamerika für den Beginn der Wettkampfsaison bereit. Rider und Fans aus aller Welt verfolgen die actionreichen Events mit Spannung, beginnend mit dem Beartooth Basin Summer Shredfest (Montana, USA) im Juni, gefolgt von vier 2* Events in Südamerika (drei in Chile und ein Event in Argentinien) im August, The North Face Frontier 2* und 4* in New Zealand in September und ein weiterer 2* Event in Mount Olympus sowie drei FJT Events, die Teil der New Zealand Junior Freeride Tour sind und aus der die neuseeländischen Champions hervorgehen.



Die wichtigste Neuerung in diesem Jahr ist jedoch die Einführung einer neuen Altersklasse bei den Junioren: die Unter 14 Kategorie. Das stellt eine wichtige Graswurzelbewegung für junge Freerider dar, die schon in jungen Jahren an Wettkämpfen teilnehmen wollen und die nun von einer eigenen Wettkampfstruktur auf einzigartigen Hängen in diversen Skigebieten rund um den Globus profitieren. Die neue Alterskategorie wird es bereits in Neuseeland in diesem Sommer geben. In der Unter 14 Kategorie werden zunächst nur Champions der jeweiligen Nationen gekrönt, es wird keine Tour-Sieger gebeben. Alle Unter 14 Rider müssen bei den Events zu jeder Zeit von einem Erwachsenen begleitet werden. In der Amerika-Region gibt es bereits mehr als 300 registrierte Rider in der Unter 14 Kategorie und Events sind in kürzester Zeit ausverkauft – ein Grund mehr für junge Rider sich in der kommenden Saison so schnell wie möglich zu registrieren.



Für Rider sind die neuen Mitglieder-Lizenzen seit 1. Juni 2017 verfügbar, gerade rechtzeitig zu Beginn des Winters auf der Südhalbkugel. So wie letztes Jahr, können Rider auch dieses Jahr eine Lizenz für ein Event oder für die gesamte Tour kaufen. Sobald die Registrierung geöffnet ist, können sich FJT und FWQ Rider für Events registrieren. Updates zu Event-Registrierungen folgen in Kürze.



Aktuelle Informationen über die kommenden Wettbewerbe auf der Südhalbkugel erhalten Athleten und Fans über die Social-Media-Kanäle von FWQ und FJT sowie unter www.freerideworldtour.com. Wir freuen uns auf eine großartige Freeride-Saison!

