Le 1er juin marque le début de la nouvelle saison et de développements inédits pour 2018 ! Une nouvelle catégorie - 14ans chez les Juniors et des changements importants au programme de la saison à venir sur le Freeride World Qualifier by Tyrolia (FWQ) et le Freeride Junior Tour by HEAD (FJT)

La saison 2018 est officiellement ouverte sur les circuits FWQ et FJT ! La neige commence à tomber dans l’hémisphère sud alors que les riders néo-zélandais et sud-américains se préparent activement pour les premières compétitions de la saison. Les riders de l’hémisphère nord seront les témoins de l’action trépidante qui se déroulera prochainement et commencera dès le mois de juin avec la « Beartooth Basin Summer Shredfest » (Montana, USA), suivie en août par quatre événements 2 étoiles en Amérique du Sud (trois au Chili et un en Argentine). La « The North Face Frontier 4* » aura lieu en Nouvelle-Zélande en septembre ainsi que trois compétitions FJT comptant pour le tour freeride junior néo-zélandais. Puis, les riders s’élanceront sur le Mont Olympus lors de deux évènements FWQ 2 étoiles.



En plus d’un programme d’évènements très prometteur, un changement notoire aura lieu cette année : l’introduction d’une nouvelle catégorie pour les freeriders juniors âgés de moins de 14 ans. C’est un développement majeur pour les athlètes qui désirent courir dès le plus jeune âge. Ils bénéficient à présent d’une structure qui leur permet de se mesurer sur les faces de différentes stations à travers le monde. La nouvelle catégorie d’âge sera mise en place cet été déjà en Nouvelle-Zélande. Les champions nationaux de la catégorie « - 14 » seront couronnés dans chaque pays. Il n’y aura cependant pas de champions du tour pour cette catégorie cette année. Tous les riders âgés de moins de 14 ans devront être accompagnés d’un adulte lors des événements. Dans la région des Amériques, plus de 300 riders se sont déjà inscrits dans cette nouvelle catégorie et les inscriptions aux différentes compétitions sont complètes en quelques minutes – assurez-vous de vous inscrire rapidement !



Pour tous les riders, les nouvelles licences sont disponibles dès le 1er juin 2017, juste à temps pour le début de la saison dans l’hémisphère sud. Comme d’habitude, les athlètes peuvent acheter une licence valable pour un événement unique ou pour les différentes compétitions que compte le tour. Assurez-vous de vous inscrire rapidement lors de l’ouverture des inscriptions car les événements se remplissent très vite ! Les dates d’inscription seront communiquées ultérieurement.



Pour les informations relatives aux événements qui auront lieu prochainement dans l’hémisphère sud suivez les réseaux sociaux FWQ et FJT. Nous attendons avec impatience cette nouvelle saison qui s’annonce épique pour tous les compétiteurs.

