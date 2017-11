Freeride world qualifier by Tyrolia (fwq) et freeride junior tour by head (fjt) : les calendriers 2018 annoncés!

Le programme officiel de la saison 2018 des plus importantes ligues de freeride au monde est désormais disponible. 2300 athlètes FJT et 1900 riders FWQ sont enregistrés et font de cette saison la plus importante dans l’histoire du freeride en termes de nombre d’inscrits ! Ces compétiteurs s’affronteront partout dans le monde et seront divisés selon deux zones géographiques : Europe/Océanie et Amériques.



FWQ



Cinq épreuves 4 étoiles en Europe et six en Amérique du Nord désigneront les meilleurs riders qui se qualifieront pour le Freeride World Tour (FWT) 2019. Les dernières compétitions 4 étoiles (Obergurgl et Kirkwood) dans chaque région détermineront la qualification. Les trois meilleurs riders de la catégorie Ski Hommes évolueront vers le circuit élite, avec le meilleur rider dans chacune des trois autres catégories : Ski Femmes, Snowboard Hommes et Snowboard Femmes. Plusieurs nouveaux événements auront lieu cette année en France et en Suisse ainsi qu'un nouveau format « ride and style » à Bergen, Allemagne. Les étapes phares du FWQ telles que la Nendaz Freeride, Jasna ainsi que la plupart des séries Open Faces, seront retransmis en direct. Comme en 2017, une compétition aura lieu en Asie, un 3 étoiles se déroulera en effet à Hakuba, au Japon. Une fois de plus, des champions nationaux seront sacrés en Autriche, en Suisse et en France. La saison FWQ débutera à la Verbier Freeride Week avec trois épreuves 2 étoiles à partir du 6 janvier 2018.



FJT



Le FJT commencera également à la Verbier Freeride Week en début d‘année. Le plus grand changement de cette saison concerne la création de deux catégories d'âge : 14-18 ans et moins de 14 ans. Côté destinations, une nouvelle épreuve 2 étoiles à Tignes, France, s’ajoutera au calendrier des French Freeride Series. Pour son 20e anniversaire, l'Eldorado Freeride propose un total de cinq événements dont un nouvel événement 1 étoile à Formigal. Les meilleurs riders FJT seront sacrés champions nationaux en Autriche, en Suisse, en France et dans les Pyrénées (Espagne et Andorre réunis). Les riders juniors se verront sacrés champions lors de la grande finale à Verbier en avril.



Suivez les dernières informations relatives aux compétitions et aux riders sur www.freerideworldtour.com et suivez le FWQ et les FJT sur Facebook.



