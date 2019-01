Freeride World Tour: Samstagmorgen geht es in Hakuba los!

17.01.19

Der erste Wettkampf der Freeride World Tour 2019 findet am Samstagmorgen japanischer Zeit in Hakuba statt. Kye Petersen (USA) komplettiert das starke Teilnehmerfeld.



Während es in den Japanischen Alpen weiterhin kräftig schneit, wurde der Saisonauftakt der Freeride World Tour 2019 (FWT) für Samstag bestätigt. Das hochklassige Starterfeld kann sich somit auf tiefsten Powder freuen. Kurzfristig gesellt sich Freeski-Legende Kye Petersen mit einer Wildcard zu den weltbesten Freeride-Assen.



Das amerikanische Freeskier Magazine kürte Kye Petersen 2017 zum „Skier of the Year“, aber der US-Amerikaner beeindruckt seine Fans schon seit über einem Jahrzehnt mit seinen Auftritten in Skifilmen. Er gilt als einer der einflussreichsten Backcountry-Freestyler und Bigmountain-Fahrer seiner Generation. 2012 nahm er schon einmal an einem FWT-Wettbewerb teil und holte sich damals in Revelstoke (CAN) den Sieg. Diesen Erfolg will er nun wiederholen.



