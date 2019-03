Freaks 4U Gaming gewinnt Warsteiner als Hauptsponsor für populäre Esport-Liga

14.03.19

Die Berliner Freaks 4U Gaming GmbH hat Warsteiner als Hauptsponsor für die Counter-Strike-Liga von 99Damage (kurz 99Liga) gewinnen können. Warsteiner gehört zu den größten Privatbrauereien Deutschlands und intensiviert mit dem Schritt ihr Engagement im Gaming-Bereich, indem es gemeinsam mit Freaks 4U Gaming das Wachstum der beliebten Esport-Community voranbringt. Damit ist Warsteiner der erste offizielle Hauptsponsor der 99Liga.



Erstes Offline-Event von 99Damage



Dank der Zusammenarbeit mit Warsteiner wird der Ausbau der Berichterstattung rund um die 99Liga in ihrer aktuellen und folgenden Saison, aber auch die erstmalige Veranstaltung eines großen Offline-Finales im Dezember 2019 ermöglicht. Bei diesem LAN-Turnier kommen die besten professionellen Counter-Strike-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen, um in der Warsteiner Music Hall in Dortmund und vor den Augen von bis zu 2.500 vor-Ort-Besuchern und zigtausenden weiteren Zuschauern im Livestream um den Gesamtsieg der 13. Saison sowie ein fünfstelliges Preisgeld zu kämpfen. Derzeit läuft die 11. Saison der 99Liga.



„In Anbetracht unserer hochgesteckten Ziele für 99Damage freuen wir uns sehr, Warsteiner als Hauptsponsor der 99Liga begrüßen zu können. Von der Zusammenarbeit profitieren nicht nur die Spieler, sondern auch unsere Community, der wir durch die ausgedehnte Berichterstattung aus unseren Studios in Berlin, vor allem aber mit einem Offline-Event in der Warsteiner Music Hall einen Traum erfüllen“, sagt Marco Niemann, Head of New Business & Strategy bei der Freaks 4U Gaming GmbH. Er fügt hinzu: „Letztendlich gewinnt 99Damage als erste Anlaufstelle für Counter-Strike-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch einmal deutlich an Strahlkraft.“



Über 99Damage & 99Liga



99Damage ist nicht nur das beliebteste Community-Portal in der deutschsprachigen Counter-Strike-Szene für aktuelle News, Turniere und Live-Video-Übertragungen, sondern auch die Heimat der größten Counter-Strike-Liga weltweit. Dies bestätigte die letzte Saison der 99Liga, die mehr als 1.700 teilnehmende Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, etwa 6.000 ausgetragene Matches sowie 1,4 Millionen Views auf ihrem offiziellen Kanal auf der Live-Streaming-Plattform Twitch verzeichnete.



Mehr Informationen zu 99Damage gibt es auf 99Damage.de sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.



Über Warsteiner



Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Länder der Welt.

