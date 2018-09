O'zapft is!

Am 6. September läutet der Flughafen Frankfurt die Oktoberfest-Zeit ein – insbesondere für seine internationalen Gäste, die Deutschland und die Welt via Frankfurt bereisen. Schon im sechsten Jahr sorgt der Airport in den Terminals für bunte Aktionen und Musik rund um das berühmte Traditionsfest. Insgesamt drei Oktoberfest-Bands unterhalten die Gäste in den zentralen internationalen Abflugbereichen. Die Walking Acts mit traditioneller bayrischer Blasmusik stehen stets für einen Spaß und ein Foto mit den Reisenden bereit. Dazu gibt es spannende Spielaktionen vom Glücksrad bis zum virtuellen Dosenwerfen. An kleinen Stationen können sich Fluggäste Lebkuchenherzen nach Wunsch mit Zuckerschrift versehen lassen oder ein originales Oktoberfest-Bier probieren. Als besonderes Schmankerl wird ein Jodler tageweise die Passagiere vor Ort in die Grundkenntnisse der Jodelkunst einweihen.



Bis zum 31. Oktober können Fluggäste das bayerische Volksfest am Frankfurt Airport genießen. Die festlich geschmückten Marktplätze laden zu ausgiebigen Shopping-Touren ein. Neben attraktiven deutschen Marken werden auch spezielle Mitbringsel rund um das Oktoberfest geboten. In zahlreichen Restaurants und Bistros geht es auf kulinarische Reise nach Bayern mit Spezialitäten wie Weißwürsten, Brezen und dazu eine frisch gezapfte Maß.



Das Terminal wird während des Traditionsfests mit Oktoberfest-Fotografie aus einem Kunstprojekt des Fotografen Jochen Manz geschmückt. Die Aufnahmen, auch als Mini-Bildband „Wiesn“ erschienen, werden in vielen Geschäften als Souvenir an ihre Kunden ausgegeben. Für internationale Gäste steht der Online Shop des Flughafens ebenfalls im Zeichen des Oktoberfests. Exklusive Coupons laden Fluggäste ein, bereits zu Hause ihre Einkäufe zu reservieren und dann vor dem Abflug am Frankfurter Flughafen abzuholen.



Informationen zu den vielfältigen Services am Flughafen Frankfurt finden Fluggäste und Besucher auf der Reise-Homepage, im Service-Shop sowie über die Social-Media-Kanäle auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

