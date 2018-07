Hochleistungen bei Hitze am Flughafen Frankfurt

Hoch Helmut brachte Hessen tagelang Temperaturen von bis zu 37 Grad - und ein Ende der Hitze ist nicht in Sicht. Bei anhaltender Sonne leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen Frankfurt Schwerstarbeit für einen reibungslosen Flugbetrieb. Besonders herausfordernd ist die Hitze bei den ohnehin körperlich anstrengenden Arbeiten auf dem Vorfeld. Dort gibt es wenig Schatten und weil der Beton die Wärme reflektiert, erreichen die Temperaturen bis zu 60 Grad. Bei der Flugzeugabfertigung tragen die Beschäftigten zudem Sicherheitskleidung wie lange Hosen, Handschuhe und festes Schuhwerk. Damit Reisende gut in ihren Sommerurlaub starten können, verladen zum Beispiel etwa 800 Beschäftigte im Früh- und Spätdienst das Reisegepäck - in diesem Sommer durchschnittlich 103.000 Gepäckstücke pro Tag.



Damit sie bei der schweißtreibenden Arbeit genug trinken, versorgen sechs mobile Getränkewagen die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste mit Wasser, Limonade oder gekühltem Multivitaminsaft sowie Tee und warmer Bouillon, um den Salzverlust auszugleichen. Zwischen 6:30 und 21:30 Uhr fahren sie feste Touren ab und teilen durchschnittlich 890 Liter aus. An Spitzentagen sind es bis zu 1.185 Liter. In diesem Jahr wurden bis Juli insgesamt bereits über 211.500 Liter Getränke ausgeschenkt, das sind mehr als 1.400 Badewannen. Hinzu kommen seit Mitte April schon circa 20.000 Wasserkisten, die an die Dienststellen geliefert wurden. In vielen Dienststellen gibt es zusätzlich Eistruhen, an denen sich die Mitarbeiter bedienen können. Außerdem stellt Fraport an heißen Tagen Sonnencreme zur Verfügung, Personen mit Fahrtätigkeit erhalten Sonnenbrillen zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.



Besondere Herausforderungen ergeben sich nicht nur rund um die Flugzeugabfertigung auf dem Vorfeld, sondern auch bei der Bewässerung der Grünanlagen am Flughafen Frankfurt. Die extreme Trockenheit durch ausbleibenden Regen und der schnell austrocknende Sandboden auf dem Flughafengelände machen es erforderlich, kontinuierlich zu bewässern. Seit Anfang Juni kümmern sich Fraport-Beschäftigte intensiv um die Grünanlagen und Bäume am Airport und die Rasenflächen im Start- und Landebahnensystem. Bisher wurden dabei schon rund 8,7 Millionen Liter Wasser vergossen. Umgerechnet auf die Tagesmenge sind das circa 200.000 Liter - mehr als 1.300 Badewannen. Die Mitarbeiter sind bis zu sechs Tage die Woche acht Stunden pro Tag im Einsatz. In der heißesten Phase aktuell vergießen sie in Tag- und Nachtschichten sogar etwa 400.000 Liter Wasser pro Tag, um die Grünflächen trotz der Hitze zu erhalten.



Am größten Luftverkehrsdrehkreuz Deutschlands bedeutet die Hitze auch für die Fluggäste zusätzliche Anstrengungen. Deshalb sorgt Flughafenbetreiber Fraport dafür, dass Passagiere auch nach den Sicherheitskontrollen mit ausreichend Wasser versorgt sind. Die Duty-free- und Travel Value-Shops in den Abflugbereichen bieten einen halben Liter stilles Wasser schon für einen Euro an. Zudem können sich Fluggäste an über 30 Trinkbrunnen mit kostenlosem Trinkwasser erfrischen. An einigen Standorten ermöglichen Flaschenfüllstationen, mitgebrachte leere Flaschen einfach wieder aufzufüllen. Informationen zu den erfrischenden Services am Flughafen Frankfurt und die Standorte der Trinkwasserbrunnen finden Fluggäste auf der Reise-Homepage.





Fraport AG - Frankfurt Airport Services Worldwide

Die Fraport AG gehört zu den international führenden Unternehmen im Airport-Business und ist an 30 Flughäfen auf vier Kontinenten aktiv. Der Konzern erwirtschaftete in 2017 bei 2,93 Milliarden Euro Umsatz ein Jahresergebnis von rund 360 Millionen Euro. 2017 nutzten insgesamt mehr als 119 Millionen Passagiere die Flughäfen mit einem Fraport-Anteil von mehr als 50 Prozent. "Gute Reise! Wir sorgen dafür" heißt der Claim, dem sich der Flughafenbetreiber in seinem Leitbild verpflichtet hat. Bei allen Dienstleistungen und Services steht der Kunde im Fokus. Dieser Anspruch gilt sowohl an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz in Frankfurt, als auch weltweit an allen Standorten.



Am Heimatstandort Frankfurt begrüßte Fraport im Jahr 2017 mehr als 64 Millionen Passagiere und schlug ein Cargo-Volumen von rund 2,23 Millionen Tonnen um. Im Sommerflugplan 2018 fliegen 99 Airlines von Frankfurt weltweit 311 Destinationen in 97 Ländern an. Die 141 interkontinentalen Destinationen, die im Sommer 2018 angeflogen werden, heben die Stellung Frankfurts als bedeutendes internationales Luftverkehrsdrehkreuz hervor. Dadurch steht der Flughafen Frankfurt im Bereich Cargo auf Platz zwei und im Passagierverkehr an vierter Stelle im Ranking der europäischen Airports.



Die Airport-City Frankfurt ist darüber hinaus mit annähernd 81.000 Beschäftigten in etwa 450 Unternehmen die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland und attraktiver Anziehungspunkt für weitere Unternehmen im ökonomisch bedeutsamen Rhein-Main-Gebiet. Durch die Synergie-Effekte des Standorts, die vernetzte Expertise und die intermodale Infrastruktur deckt der Flughafen Frankfurt die steigenden Bedürfnisse der florierenden hessischen und der exportorientierten deutschen Wirtschaft nach optimalen Verbindungen an die globalen Wachstumsmärkte. Damit ist der Flughafen Frankfurt in der Mitte Europas eines der bedeutendsten Luftverkehrsdrehkreuze der Welt und wichtige Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren