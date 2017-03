"Gute Reise! Wir sorgen dafür": FRA erstmals unter den Top 10 Airports weltweit im Skytrax-Ranking 2017

Ob Entspannen in der Relax World, arbeiten in der Business World oder Spaß haben in der Family World – der Flughafenbetreiber Fraport arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seines Serviceangebotes, um die Aufenthaltsqualität am Flughafen Frankfurt zu verbessern. Dass die vielen Maßnahmen von den Fluggästen honoriert werden, zeigt die Auszeichnung der Skytrax-Awards 2017, bei der der Flughafen Frankfurt erstmals unter die Top 10 der besten Airports weltweit auf Basis einer Online-Abstimmung gewählt wurde. Auch die eigene, durch das Marktforschungsinstitut GfK Media and Communication Research GmbH & Co. KG durchgeführte Fluggastbefragung, bei der zirka 30.000 Passagiere jährlich befragt werden, belegt den Fortschritt: Im Jahr 2016 stieg die Globalzufriedenheit der Fluggäste erstmals auf deutlich über 80 Prozent.



Neben dem Skytrax-Ranking wurde der Frankfurter Flughafen auch von Lesern des renommierten Magazins Business Traveller Poland erneut zum „Best Airport in Europe" gewählt. Die Auszeichnung repräsentiert und würdigt die herausragenden Servicequalitäten des Flughafen Frankfurts.



„Die positive Entwicklung spornt uns an, das Serviceangebot und den Wohlfühlfaktor am Flughafen Frankfurt weiter zu optimieren", betont Thomas Kirner, Leiter Servicequalität der Fraport AG. Insgesamt wird ein zweistelliger Millionenbetrag investiert, um die Terminals attraktiver zu gestalten und den steigenden Anforderungen der Fluggäste gerecht zu werden. „Unsere Passagiere möchten nicht nur den Reiseprozess von der Anreise bis zum Start des Flugzeuges reibungslos durchlaufen, sondern sich wohlfühlen, unterhalten werden und erwarten eine Vielzahl an Dienstleistungen", fügt Kirner hinzu.



Im laufenden Jahr 2017 wird die Servicepalette in den Bereichen Entspannung und Unterhaltung ausgebaut und die Gestaltung des Gesamtambientes weiter entwickelt. Der Maßnahmenkatalog trägt dazu bei, das besondere Reiseerlebnis am Flughafen Frankfurt zu stärken.



Mit dem Leitbild „Gute Reise! Wir sorgen dafür" richtet Flughafenbetreiber Fraport den Fokus konsequent auf den Passagier und seine individuellen Bedürfnisse. Aus diesem Anspruch leitet Fraport immer wieder neue Services und Maßnahmen ab, die kontinuierlich zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und Kundenfreundlichkeit an Deutschlands wichtigstem Verkehrsknotenpunkt beitragen.



Mehr Informationen zu den vielfältigen Services am Flughafen Frankfurt finden Fluggäste und Besucher auf der Reise-Homepage, im Service-Shop sowie über die Social-Media-Kanäle auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

Fraport AG - Frankfurt Airport Services Worldwide

Die Fraport AG ist ein Full-Service-Anbieter im Airport-Management und gehört mit zehn Flughafen-Beteiligungen auf drei Kontinenten zu den international führenden Unternehmen im Airport-Business. Der Konzern erwirtschaftete in 2016 bei 2,59 Milliarden Euro Umsatz ein Jahresergebnis von rund 400 Millionen Euro. 2016 nutzten insgesamt knapp 105 Millionen Passagiere die Flughäfen mit einem Fraport-Anteil von mehr als 50 Prozent. "Gute Reise! Wir sorgen dafür" heißt der Claim, dem sich der Flughafenbetreiber in seinem Leitbild verpflichtet hat. Bei allen Dienstleistungen und Services steht der Kunde im Fokus. Dieser Anspruch gilt sowohl an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz in Frankfurt, als auch weltweit an allen Standorten.



Am Heimatstandort Frankfurt begrüßte Fraport im Jahr 2016 mehr als 60 Millionen Passagiere und schlug ein Cargo-Volumen von rund 2,11 Millionen Tonnen um. Im Sommerflugplan 2017 fliegen 96 Airlines von Frankfurt weltweit 299 Destinationen in rund 100 Ländern an. Mit über 130 interkontinentalen Destinationen liegt der Großteil aller Ziele außerhalb Europas, was die Stellung Frankfurts als bedeutendes internationales Luftverkehrsdrehkreuz hervorhebt. Dadurch steht der Flughafen Frankfurt im Bereich Cargo auf Platz zwei und im Passagierverkehr an vierter Stelle im Ranking der europäischen Airports.



Die Airport-City Frankfurt ist darüber hinaus mit annähernd 81.000 Beschäftigten in etwa 450 Unternehmen die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland und attraktiver Anziehungspunkt für weitere Unternehmen im ökonomisch bedeutsamen Rhein-Main-Gebiet. Durch die Synergie-Effekte des Standorts, die vernetzte Expertise und die intermodale Infrastruktur deckt der Flughafen Frankfurt die steigenden Bedürfnisse der florierenden hessischen und der exportorientierten deutschen Wirtschaft nach optimalen Verbindungen an die globalen Wachstumsmärkte. Damit ist der Flughafen Frankfurt in der Mitte Europas eines der bedeutendsten Luftverkehrsdrehkreuze der Welt und wichtige Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

