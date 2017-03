Nachwuchsförderung: Kaldewei und A&W prämieren Designtalente

Bereits zum sechsten Mal wählten der Premiumhersteller Kaldewei und die Zeitschrift Architektur & Wohnen (A&W) die besten Nachwuchsdesigner Deutschlands. Die drei Hauptgewinner des diesjährigen Wettbewerbs wurden am 15. März 2017 auf der ISH Neuheitenmesse am Kaldewei Stand ausgezeichnet, wo sich die Jungdesigner einem internationalen Fachpublikum präsentierten.



Aus über 400 Teilnehmern und rund 700 eingereichten Produkten wählte die Jury – bestehend aus Vertretern des Kaldewei Design Teams und der A&W Redaktion – 18 Preisträger sowie drei Hauptgewinner, deren Entwürfe sie besonders überzeugten: Sascha Sartory (Sartory Design) entwarf den multifunktionalen Tritt- und Sitzhocker „Emform Walker“, der dank der durchdachten Formensprache außerordentlich stabil ist. Die Berliner Designerin Joa Herrenknecht (Studio Joa Herrenknecht) wurde von der Jury für ihre elegante Hängeleuchte „Panna“ aus koloriertem Kork-Leder ausgezeichnet. Michael Remerich (Michael Rem – studio for product design) konnte sich über eine Prämierung für sein kreiselförmiges Spiegelkonzept „Mirror“ freuen, das es als nützlichen Handspiegel oder dekorative Bodenversion gibt. Die drei Jahressieger wurden gleichwertig ausgezeichnet.



Die Designtalente wurden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf dem Kaldewei ISH-Messestand am 15. März dem Messepublikum vorgestellt. „Die Marke Kaldewei steht weltweit für Produktinnovationen und wahre Designikonen. Deswegen würdigen wir gemeinsam mit A&W Nachwuchstalente, die wie wir mit ihrem Design in Form und Funktion neue Wege gehen“, kommentiert Arndt Papenfuß, Bereichsleiter Marketing von Kaldewei, den Wettbewerb. „Zudem hat sich gezeigt, dass der Preis die weitere professionelle Karriere der jungen Designer nachhaltig fördert.“

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Die Franz Kaldewei GmbH & Co. KG ist weltweiter Partner für hochwertige Badlösungen aus kostbarem Stahl-Email. Mit dem Portfolio aus über 600 Duschflächen, Waschtischen und Badewannen bietet der Premiumhersteller perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen für das Projektgeschäft und private Bauherren - in einheitlicher Materialität und harmonischer Designsprache. Produkte aus Kaldewei Stahl-Email haben sich über Jahrzehnte durch ihre klaren Materialvorteile im Bad bewährt. Das Unternehmen wurde als "Marke des Jahrhunderts" ausgezeichnet und erhielt dank der Zusammenarbeit mit international renommierten Designbüros über 120 Designprämierungen. 1918 gegründet, ist Kaldewei mit eigenen Tochtergesellschaften oder Vertriebspartnern heute in über 80 Ländern der Welt präsent.

