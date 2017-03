Ostern auf dem Wasser: Buntes Programm der Primus-Linie

Krokusse sprießen, die Sonne wärmt und die Vögel zwitschern: Wenn der Frühling vor der Tür steht, ist auch das Osterfest nicht mehr weit. Ob Kurzfahrt oder Tagestour – Die Primus-Linie hat für die Feiertage im April ein ganz besonderes Programm zusammengestellt.



Klangvoll läutet die Mainmetropole das Osterwochenende ein: Alljährlich stimmen die Frankfurter Kirchen am Ostersamstag gemeinsam ihr Großes Stadtgeläut an. Gäste der Primus-Linie genießen dieses feierliche Konzert am 15. April 2017 vom Main aus – mit besonderem Blick auf die Skyline. An Bord wird eine Auswahl an warmen und kalten Getränken sowie Snacks serviert. Einlass ist ab 15.55 Uhr und um 16.15 Uhr heißt es am Eisernen Steg/Mainkai Leinen los. Die Karten inklusive Snacks und Getränke sind für Erwachsene für 21,50 Euro sowie für Kinder für 10,75 Euro erhältlich.



Kulinarisch startet der Ostersonntag mit einem köstlichen Oster-Brunch: Am 16. April 2017 wird an Bord der Primus-Linie ein reichhaltiges Buffet aufgetischt. Bei Obstsalat, Müsli, Käse, Schinken, Lachs, diversen Suppen, Salaten, warmen Speisen und Dessert bleiben keine Wünsche offen. Die Kurzfahrt beginnt um 11 Uhr am Eisernen Steg/Mainkai und passiert die schönsten Uferabschnitte der Stadt. Die Fahrt inklusive Brunch kostet 38,50 Euro für Erwachsene und 18,50 Euro für Kinder.



Am Ostermontag, dem 17. April 2017, genießen Gäste der Primus-Linie einen abwechslungsreichen Ausflug. Das historische Seligenstadt liegt nur wenige Stunden mit dem Schiff von Frankfurt entfernt. Vorbei an Offenbach, Fechenheim, Maintal und Hanau gibt die ruhige Strecke den Blick frei auf eine malerische Landschaft und historische Bauwerke. Das idyllische Seligenstadt lädt mit seiner farbenfrohen Altstadt und gemütlichen Fachwerkhäusern zu einem entspannten Frühlingsspaziergang und einem Besuch in der geschichtsträchtigen Basilika ein – sie thront seit über 1.200 Jahren über der Stadt. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Eisernen Steg/Mainkai, Zustieg ist in Offenbach, Fechenheim, Maintal-Dörnigheim, Hanau-Schloss Phillipsruhe, Hanau-Steinheim und Hanau-Großauheim möglich. Für die Rückfahrt legt das Schiff um 16 Uhr in Seligenstadt ab. Karten sind ab Frankfurt für 27 Euro für Erwachsene und 13,50 Euro für Kinder erhältlich.



Besonderer Tipp: Wer mag, bleibt in Seligenstadt an Bord und erlebt am 17. April 2017 ab 14 Uhr eine 50- oder 100-minütige Rundfahrt mainaufwärts Richtung Schleuse Klein-Ostheim und zurück. Der Aufpreis für die 50-minütige Tour beträgt 9,45 Euro für Erwachsene und 5,35 Euro für Kinder. Auch Gäste, die nicht an der Tagesfahrt teilnehmen, können bei dieser Rundfahrt das malerische Seligenstadt vom Wasser aus kennenlernen.



Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen hat auch die Rundfahrt-Saison der Primus-Linie begonnen. Am Osterwochenende legt Frankfurts weiße Flotte wieder zu ihren 50- oder 100- minütigen Rundfahrten in der Mainmetropole ab und bietet Gästen eine einmalige Tour mit Blick auf die Skyline und das Mainufer. Der Klassiker steht von Gründonnerstag bis Ostermontag jede Stunde zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Fahrplan, an Sonn- und Feiertagen sogar halbstündlich. Ein Ticket für eine 50-minütige Rundfahrt für Erwachsene ist ab 9,45 Euro erhältlich, Kinder zahlen 5,35 Euro und eine Familienkarte (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern) kostet 25,50 Euro.



Buchungen zu allen Fahrten sind im Internet unter www.primus-linie.de, telefonisch (069 / 13 38 37 0) oder per Fax möglich (069 13 38 37 26).

Frankfurter Personenschiffahrt Anton Nauheimer GmbH

Die Primus-Linie ist das größte und modernste Schifffahrtsunternehmen in Hessen, noch dazu mit einer Tradition, die bis ins Jahr 1880 zurückreicht. Die moderne Flotte mit ihren fünf Schiffen (Nautilus, Wappen von Frankfurt, Maria Sibylla Merian, Johann Wolfgang von Goethe, Wikinger) verkehrt regelmäßig zwischen Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Seligenstadt. Im ganzjährigen Programm finden sich sowohl Kurztrips wie Sightseeingfahrten, "Skylight-Touren" und "After-Work-Shipping" als auch Eventfahrten wie z.B. Krimi-Schiff oder die Primus-eigene Varietéproduktion "Weihnachtissimo!". Das Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main befördert mehr als 200.000 Passagiere pro Jahr und beschäftigt 40 Mitarbeiter in Vollzeit, in der Hauptsaison kommen noch einmal so viele Beschäftigte hinzu. Weitere Informationen unter www.primus-linie.de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren