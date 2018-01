Wechsel im Vertrieb der F.A.Z.

Frank Schmidt kam 2006 zur F.A.Z. und war in verschiedenen Führungspositionen tätig. Zuletzt war er als Gesamtleiter Lesermarkt und Vertrieb der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH für alle F.A.Z. Medien im Print- und Digitalgeschäft sowie für die Frankfurter Rundschau und die Titel der Frankfurter Neuen Presse verantwortlich. Als Gesellschaftervertreter und Beirat der Medienservice GmbH und der Maincom GmbH zeichnete er zudem verantwortlich für die Logistik und den Kundenservice. Darüber hinaus war Frank Schmidt für die F.A.Z. in verschiedenen Verbands- und Aufsichtsgremien tätig.



Die Geschäftsführung der F.A.Z. bedauert das Ausscheiden von Frank Schmidt sehr und dankt ihm für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, insbesondere für seine Verdienste beim wirtschaftlichen Ausbau des Lesermarktes und des Vertriebsgeschäftes, vor allem im Rahmen der digitalen Transformation. Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der F.A.Z.: „Frank Schmidt hat den Vertrieb mit exzellentem Know-how und großer Innovationskraft sehr erfolgreich geführt. Er hat wichtige Weichen für die Zukunft unseres Hauses gestellt. Wir danken ihm und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“



Zum 1. März 2018 wird Stefan Buhr (42) neuer Gesamtleiter Lesermarkt und Vertrieb der F.A.Z. Der Diplom-Kaufmann kommt vom SPIEGEL-Verlag, wo er zuletzt als Leiter Vertriebsmarketing und Geschäftsführer der Quality Service GmbH tätig war. In diesen Funktionen verantwortete er das gesamte Endkundengeschäft für die gedruckten und digitalen Produkte der SPIEGEL-Gruppe.



Thomas Lindner: „Wir freuen uns sehr, dass wir Stefan Buhr für die Leitung unseres Vertriebsgeschäftes gewinnen konnten. Seine ausgewiesene Expertise im Vertriebsmarketing und sein Innovationstalent, vor allem im digitalen Business, haben uns ebenso überzeugt wie seine offene und teamorientierte Persönlichkeit.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren