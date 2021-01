.





Umlandregionen von Metropolen sind Gewinner

Im Ausland lebende Deutsche verstärkt Nachfrager nach Premiumobjekten





Sotheby´s International Realty, exklusiver Immobilienpartner des 1744 gegründeten Auktionshauses Sotheby’s, erwartet in seinem Ausblick auf das neue Jahr, dass sich Luxus- und Premiumimmobilien deutschlandweit mit hohen Preisen, einer weiterhin hohen Nachfrage und als Schutz vor Inflation positionieren.



Michael Reiss, Sotheby´s International Realty München: „Die Entwicklung steigender Preise hat sich schon im letzten Jahr gezeigt. Für dieses Jahr gehen wir von einem weiteren Anziehen aus. Und die Kunden sind bereit, diese Preise für ein sicheres Immobilieninvestment auch zu zahlen.“ Alexander Stehle, Sotheby´s International Realty Hamburg, ergänzt: „Sachwerte wie Immobilien nehmen dabei einen immer höheren Stellenwert ein, besonders im Hinblick auf die Inflationsthematik und da es an alternativen Anlageformen mangelt.“



Dabei wird das Angebot nicht der erwarteten Nachfrage gerecht werden können, was ebenfalls die weiterhin steigenden Preise erklärt.



Da das Angebot auch in den A-Städten so gering ist, werden 2021 die Umlandregionen von Metropolen Gewinner sein. „B- und C-Lagen im Einzugsbereich von München stehen zunehmend im Fokus von Anlegern in Premiumimmobilien. Hier ist die Angebotssituation noch entspannter als in den beliebten City-Lagen“, so Reiss. Die gleiche Beobachtung machen Harald Kaster und Tobias Schulze von Sotheby´s International Realty für solche Lagen in ganz Nordrhein-Westfalen, insbesondere für exklusive und zur Eigennutzung bestimmte Immobilien.



Generell ist letztes Jahr die Nachfrage nach Premiumobjekten von Deutschen, die im Ausland leben, gestiegen. „Dieser Trend wird sich fortsetzen. Gerade diese Investorengruppe kennt die Immobilienpreise beispielsweise in London und wird deswegen verstärkt auf dem hiesigen Markt aktiv werden, da im Vergleich der deutsche Immobilienmarkt immer noch nicht nur als preisgünstiger, sondern auch als sicherer, nicht zuletzt wegen der derzeitigen Krisenbewältigung, eingestuft wird“, so Olivier Peters, von Sotheby´s International Realty in Frankfurt.



„Die eigenen vier Wände sind dieses Jahr besonders im Premium- und Luxussegment Gold wert“, fassen die Sotheby´s International Realty-Partner ihren Ausblick für 2021 zusammen.

