FRANKEN BRUNNEN gewinnt beim German Brand Award 2019 gleich zwei Auszeichnungen

FRANKEN BRUNNEN gehört zu den großen Gewinnern des diesjährigen German Brand Awards. Bei der feierlichen Preisverleihung Anfang Juni in Berlin wurde der fränkische Mineralbrunnen gleich zweimal für seine herausragende Markenarbeit prämiert: FRANKEN BRUNNEN siegte als beste Produkt- und Unternehmensmarke der Branche „Fast Moving Consumer Goods“ und erhielt zusätzlich den Special Mention Preis als „Product Brand of the Year“.



Die im Rahmen der Neuaufladung der Kernwerte der Dachmarke FRANKEN BRUNNEN neu entwickelte Markenkampagne mit der Leitidee „Damit sind wir groß geworden“ spielt auf moderne Weise mit dem authentischen Gefühl der emotionalen Heimat und dem generationsübergreifenden Weitergeben des Guten. Gleichzeitig bezieht sie sich auch auf FRANKEN BRUNNEN als Produkt, mit dem bereits Generationen aufgewachsen sind. Der Marken-Claim „FRANKEN BRUNNEN. Unser Leben. Unser Wasser.“ unterstreicht dabei noch die besondere Bedeutung, die das Mineralwasser als vertrauter und beständiger Begleiter für viele überzeugte Verwender hat.



Die konsequente Markenführung mit dem neuen Erscheinungsbild über alle Kommunikationskanäle hinweg, hat sich ausgezeichnet, wie der German Brand Award 2019 beweist. Im Wettbewerb gewann der fränkische Mineralbrunnen gleich zwei Auszeichnungen: FRANKEN BRUNNEN ist „Winner“ in der Kategorie „Excellent Brands – Fast Moving Consumer Goods“, zudem verlieh die Jury eine „Special Mention“ in der Kategorie „Product Brand of the Year“. Mit dem Prädikat „Special Mention“ werden Arbeiten für besondere Aspekte in der Markenführung gewürdigt – eine Auszeichnung, die das Engagement um die Wettbewerbsfähigkeit honoriert.



„Es ist eine große Ehre für unseren traditionsreichen, bayerischen Mineralbrunnen gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet worden zu sein“, sagt Marketingleiter Volker Rapp von FRANKEN BRUNNEN bei der Preisverleihung stolz. „Ein schöner Beweis, dass Markenführung und Emotionalisierung Wirkung zeigen und gleichzeitig Motivation, unseren hohen Anspruch den Marken gegenüber beizubehalten“.



Über GLÜCK Berlin Werbeagentur GmbH

2013 gestartet, hat das ca. 18-köpfige Team um Beratungs-Geschäftsführer Ulf Cerning und Kreations-Geschäftsführer Bastian Meneses von Arnim neben FRANKEN BRUNNEN diverse Projekte für namhafte Kunden wie Mercedes-Benz, LIDL, Schweppes, Konzerthaus Berlin, Messe Berlin (IFA), die Stadt Berlin und diverse Start-ups realisiert. GLÜCK ist nunmehr im dritten Jahr für die Marken-Kommunikation bei FRANKEN BRUNNEN verantwortlich.



Über den German Brand Award

Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute jährlich erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus.

