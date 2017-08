Reservierungsstart: Four Seasons Hotel Megève

Das neue Four Seasons Hotel Megève wird zur Ski-Saison 2017-2018 eröffnen und nimmt ab sofort Reservierungen entgegen. Zu diesem Anlass bietet das Hotel ein Einführungsangebot an, um die ersten Gäste in diesem Winter zu begrüßen.



Das brandneue Hotel ist als moderne Interpretation des traditionellen alpinen Bergdorfes konzipiert. Es bietet Familien, Paaren und Freunden, die zusammen verreisen möchten, vielfältige Freizeitmöglichkeiten sowohl im Winter als auch im Sommer. Darunter 136 präparierte Skipisten, Kayak fahren in den Bergtälern sowie entspannte Après-Ski-Abende bei einem Cocktail, einer heißen Schokolade oder einer Zigarre am Kamin.



„Megève ist seit Generationen ein beliebtes Ziel für Skikenner und Naturliebhaber. Mit dem Debüt von Four Seasons in der Region können sich die Urlauber auf ein neues Level an maßgeschneidertem Service im zeitgemäßen Komfort eines neuen Hotels freuen“, sagt General Manager François Arrighi.



Das Le 1920 Restaurant wird am 15. Dezember 2017 mit seinem neuen Standort im Four Seasons Hotel Megève ebenfalls sein Debüt feiern. Das mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnete Restaurant ist bereits bei Einheimischen und jährlich wiederkehrenden Besuchern beliebt und wird unter Leitung von Chef Julien Gatillon auch weiterhin saisonale Küche der besten Qualität anbieten.



Zu der weiteren Ausstattung des Hotels gehören vier weitere Restaurants und Bars mit großen Terrassen, ein Spa mit Fitnesscenter, separate Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie ein ganzjährig beheizter Pool mit Innen- und Außenbecken. Zusätzlich zu den Serviceleistungen und Annehmlichkeiten der Four Seasons Hotels rund um die Welt kommen Gäste in Megève im Winter in den Genuss eines umfassenden Skiservices mit hauseigenem Ski-Concierge. In der Sommersaison genießen Gäste bevorzugten Zutritt zum Mont d'Arbois Golfkurs, der sich nahe des Hotels befindet.



Four Seasons Hotel Megève präsentiert anlässlich der Eröffnung das „Grand Début“-Angebot. Dieses beinhaltet, für eine begrenzte Zeit, 20 Prozent Ersparnis auf die regulären Zimmerpreise zwischen dem 15. Dezember 2017 und 15. April 2018.



Das Four Seasons Hotel Megève wird jeden Winter vom 15. Dezember bis 15. April und jeden Sommer vom 1. Juni bis 30. September geöffnet sein. Eine Übersicht mit allen Fakten des Hotels finden Sie hier.

Four Seasons Hotels

