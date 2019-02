Four Seasons und Berjaya stellen neues Resort und Private Residences Projekt in Japan vor

08.02.19

Four Seasons Hotels and Resorts, das weltweit führende Luxushotelunternehmen stellt zusammen mit Berijaya Okinawa Development Co. Ltd. im Rahmen des Entwicklungs-Masterplans der Insel Okinawa in Japan das Four Seasons Resort and Private Residences Okinawa vor.



Es soll ein Reiseziel geschaffen werden, welches das kulturelle Erbe der Insel Okinawa sowie ihre natürliche Landschaft und Ressourcen darstellt.



Das geplante Resort soll sich auf 12 Hektar, des insgesamt 40 Hektar großen Projektgeländes direkt am Strand der Westküste, erstrecken. Darauf entstehen werden 120 Hotelzimmer, 120 Residences sowie 40 Villen.



Die Gestaltung des Arials erlaubt den Bewohnern des Resorts kurze Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Golf Cart zu allen angebotenen Annehmlichkeiten. Von dem ansässigen Beach Club aus haben sowohl Gäste als auch Hausbesitzer Zugang zum Naturstrand.



Zu den Einrichtungen des Resorts werden außerdem ein ganztägiges Restaurant, ein Spezialrestaurant und Lounge, Einzelhandelsgeschäfte und Freizeiteinrichtungen sowie öffentliche Parkanlagen und Gärten gehören. Die Fertigstellung des Projekts wird in ca. vier Jahren erwartet.



Das Gelände ist ca. 50 Kilometer nordöstlich des Internationalen Flughafens Naha gelegen und verfügt über eine gute Anbindung über die Autobahn zum Flughafen. Ebenso sind Touristenattraktionen in der Nähe gut erreichbar.



Über die Berjaya Corporation Berhad



Die 1984 gegründete Berjaya Corporation Berhad ("BCorp") begann als Stahlunternehmen, und durch die unternehmerischen Fähigkeiten und die Führung ihres Gründers Tan Sri Dato' Seri Vincent Tan hat sich BCorp zu einem der größten Konglomerate Malaysias entwickelt, das an der malaysischen Börse notiert ist. BCorp ist eine diversifizierte Einheit, die in vielen Geschäftsbereichen tätig ist, wie Verbrauchermarketing und Direktverkauf, Immobilieninvestition und -entwicklung, Hotels, Resorts, Urlaubs-Timeshare und Freizeitentwicklung, Glücksspiel und Lotteriemanagement, Lebensmittel und Getränke, Finanzdienstleistungen, Kraftfahrzeughandel und -vertrieb, Umweltdienstleistungen und Investitionen in saubere Technologien sowie Telekommunikation und Informationstechnologie - Dienstleistungen und Produkte. Die Gruppe war für eine Reihe von bemerkenswerten und begehrten Entwicklungen verantwortlich, die von der Entwicklung von Golfplätzen, Luxuswohnungen, integrierten kommerziellen Entwicklungen und Township-Entwicklungen in erstklassigen Lagen in Malaysia und Übersee reichten. Die Gruppe besitzt und verwaltet auch mehrere erstklassige Geschäftsgebäude in Malaysia und besitzt 18 Hotels und Resorts in ganz Malaysia und in Ländern wie Vietnam, den Philippinen, den Seychellen, Sri Lanka, Großbritannien und Japan.



Weitere Informationen finden Sie unter www.berjaya.com

