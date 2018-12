Four Seasons kündigt neue Private Jet Reiserouten für 2020 an

18.12.18

Four Seasons Hotels and Resorts, das weltweit führende Luxushotelunternehmen, hat eine kuratierte Sammlung von drei Four Seasons Private Jet Reiserouten bekannt gegeben, die 2020 starten sollen. Unter anderem geht es an Bord der markeneigenen Boeing 757 bei World of Adventures, der bisher am schnellsten verkauften Route, auf eine einzigartige Reise nach Ruanda und zu den Galápagos Inseln.



"Das Feedback, das wir seit der Einführung unserer vollständig gebrandeten und maßgeschneiderten Four Seasons Private Jet Experience im Jahr 2015 erhalten haben, war überaus positiv", sagt Peter Nowlan, Chief Marketing Officer bei Four Seasons. "Die Gäste sind mehr als begeistert, dass sie nun durch Four Seasons bequem und komfortabel Ziele von ihrer bucket list streichen können, was zu Rekordbuchungen und nachfolgenden Wartelisten für jede unserer Reiserouten 2019 führt.“



Die Four Seasons Private Jet Routen für 2020



Die umfassenden Reiserouten beinhalten Flugreisen an Bord des Four Seasons Private Jet, Bodentransport, geplante Ausflüge, alle Mahlzeiten und Getränke sowie luxuriöse Unterkünfte in Four Seasons Hotels und Resorts.



International Intrigue (15. Februar - 9. März)



Seattle - Kyoto - Hoi An - Malediven - Serengeti - Marrakesch - Budapest - St. Petersburg - Paris



Zum Auftakt des Programms 2020 fliegen die Reisenden über vier Kontinente, um pulsierende Städte und abgelegene Inseln zu besuchen und die Vielfältigkeit der Kulturen auf der ganzen Welt zu feiern. Abenteurer werden das alte Japan in Kyoto erkunden, die antiken Tempel von Hoi An in Vietnam entdecken, sich an den unberührten Stränden der Malediven entspannen und die exotischen Aromen Marokkos probieren. Jetsetter erwarten die unvergesslichen Sonnenuntergänge der Serengeti und ein Besuch der historischen Budapester Bäder. Ein Balletterlebnis hinter den Kulissen erwartet die Reisenden in St. Petersburg vor einem letzten Halt in der Stadt der Lichter bei einem Abschied mit drei Michelin-Sternen.



Timeless Encounters (12. März - 4. April)



Kona - Bora Bora - Sydney - Bali - Chiang Mai - Taj Mahal - Dubai - Prag - London



An 24 Tagen entspannen sich die Reisenden auf paradiesischen Inseln und feiern eines der berühmtesten architektonischen Wunder der Welt. Beginnend auf Hawaii, werden die Four Seasons Private Jet Gäste losfliegen, um sich ein Bild von Bora Bora zu machen, bevor sie nach Australien reisen, um eine Backstage-Tour durch das Sydney Opera House zu unternehmen. Balis Dschungel steht als nächstes auf der Liste, gefolgt von einer privaten thailändischen Kochstunde in Chiang Mai. Auf dem Weg nach Dubai bietet ein kurzer Tagesstopp in Agra den Gästen die Möglichkeit, das legendäre Taj Mahal zu erkunden. Ein privates Konzert im einzigen verbliebenen Theater, in dem Mozart auftrat, wird in Prag angeboten, und ein letzter Halt in London lässt neu gewonnene Freunde in der Abenddämmerung die Themse hinuntersegeln.



World of Adventures (3. Juni - 26. Juni)



Seattle - Kyoto - Bali - Seychellen - Ruanda - Marrakesch - Bogotá - Galápagos Inseln - Miami



Da die Reise 2018 und auch die Reise 2019 innerhalb von zwei Monaten ausverkauft war, gibt es 2020 eine weitere Auflage der beliebten World of Adventures. Auf den Seychellen schlendern die Gäste mit einem lokalen Künstler zwischen Zimt- und Takamakabäumen und halten den Panoramablick auf dem Gipfel eines Granitplateaus in einer Zeichung fest. Maultiere führen die Weltreisenden durch das Atlas-Gebirge von Marrakesch, um sich mit einer lokalen Familie bei Tee und traditioneller Küche niederzulassen. In den waldbedeckten Bergen Ruandas treffen die Teilnehmer auf eine Familie von Berggorillas in Begleitung eines Naturführers. Bei einem Besuch der Galápagos-Inseln wartet kristallklares Wasser des abgelegenen Archipels sowie drei Nächte an Bord eines exklusiv gecharterten Schiffes. Die Reise endet in Miami und bietet den Gästen ausreichend Gelegenheit, die vielfältige Kunstszene der „Magic City“ zu erkunden.



Von den 52 handgefertigten Flachbett-Ledersitzen bis hin zu den exklusiven Annehmlichkeiten an Bord kümmert sich das engagierte Four Seasons Private Jet Team um alle Bedürfnisse, um eine unvergessliche Reise vom Start bis zur Landung zu gewährleisten.



Reise an Bord des Four Seasons Private Jet



Die Reiserouten von International Intrigue and Timeless Encounters beginnen bei USD 147.000 pro Person, basierend auf einer Doppelbelegung. World of Adventures beginnt bei 155.000 USD pro Person bei Doppelbelegung. Während des Besuchs der Galápagos-Inseln und Ruandas übernachten die Gäste in Unterkünften, die vom Four Seasons-Team sorgfältig ausgewählt wurden.



Weitere Informationen und Neuigkeiten unter fourseasons.com/privatejet und unter dem #FSJet Hashtag auf Twitter und Instagram. Four Seasons Private Jet ist ebenfalls auf YouTube zu finden: https://www.youtube.com/fourseasonshotelsandresorts.



Mit dem Four Seasons Private Jet und der langjährigen Reisejournalistin Laura Begley Bloom die Welt in 90 Sekunden bereisen: hier.

