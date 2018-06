Four Seasons Hotels and Resorts und NetJets lancieren drei neue Luxus-Reisepakete

Four Seasons Hotels and Resorts, das weltweit führende Luxushotelunternehmen, und NetJets, Weltmarktführer in der privaten Luftfahrt, bringen drei neue Reisearrangements auf den Markt. Die dynamischen Pakete kombinieren die erstklassigen Unterkünfte von Four Seasons mit der Freiheit der Privatflüge mit NetJets.



Nach den Multi-Destination-Angeboten, welche die beiden Marken im letzten Jahr eingeführt haben, können Four Seasons Gäste und NetJets Besitzer nun Anguilla, Orlando oder die Bahamas besuchen.



Wohlwissend um die Wünsche unserer Luxuskonsumenten, bieten wir gemeinsam mit NetJets ein Produkt an, das auf dem Markt unerreicht ist", sagt J. Allen Smith, President and CEO, Four Seasons Hotels and Resorts. "Unsere neuen Single-Property-Pakete bieten Gästen dieselbe Leichtigkeit und Flexibilität wie ein privates Flugerlebnis von NetJets – Four Seasons Service und Qualität mit eingeschlossen. Diese neuen NetJets Abenteuer liefern maßgeschneiderte Four Seasons Erlebnisse, inspiriert von den Vorlieben unserer Luxusreisenden.



Alle drei Pakete beinhalten Flüge mit NetJets, Zugang zu 5.000 Flughäfen in 170 Ländern rund um den Globus und selektierte Four Seasons Unterkünfte. Reisende können aus einer Palette an ausgesuchten Aktivitäten wählen und jede Reise so zusätzlich personalisieren. Passagiere erhalten neben Zugang zur starken Flotte von NetJets – der größten der Welt – ebenfalls den Service eines engagierten Concierges, der mit jedem Gast gemeinsam seine ganz persönliche Erlebnisroute ausarbeitet. Keine Reise gibt es so ein zweites Mal.



"Unsere Zusammenarbeit mit Four Seasons bietet ein außergewöhnliches privates Flugerlebnis mit höchster Gastfreundschaft. Diese drei neuen Paketkonzepte sind das jüngste Beispiel für unser kontinuierliches Engagement für Innovationen im Bereich der maßgeschneiderten Luxusreisen", sagt Patrick Gallagher, EVP of Sales and Marketing, NetJets.



Vollständig individualisierbare Reisepakete



Die Kooperationen der drei neuen Reisepakete ermöglicht es den Gästen, während der gesamten Tour Aktivitäten auszutauschen oder hinzuzufügen und garantiert so ein rundum maßgeschneidertes Erlebnis. Das Timing ist flexibel und je nach Verfügbarkeit, sodass Änderungen nach Bedarf möglich sind. Die Pakete können von Gruppen bis zu 14 Gästen gebucht werden und eignen sich so ideal für einen Familienurlaub oder einen Urlaub mit Freunden.

