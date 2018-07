Four Seasons Hotel Singapore präsentiert neugestaltete Zimmer

Das bekannte Four Seasons Hotel Singapore, eines der führendenden Häuser der Luxushotellerie, stellt Anfang Juli 2018 seine neu renovierte Zimmer-Kollektion vor, die dem urbanen Hotel modernen Flair und einzigartige Ästhetik verleihen. Die Innengestaltung – eine Kombination aus Intimität und Eleganz – trägt die Handschrift des Designbüros Hirsch Bedner Associates, welches bereits die Eröffnung des Hotels im Jahr 1994 sowie die Renovierung des Restaurants Jiang-Nan Chun in 2016 leitete.



Inspiriert von den nahegelegenen Botanischen Gärten Singapurs, einem UNESCO-Weltkulturerbe, präsentiert sich das moderne Interieur der kürzlich renovierten Zimmer in einer natürlichen Farbpalette. Kühle Blautöne und lindgrüne Akzente, spiegeln das Wasser und die tropischen Lotusblüten des Schwanensees im Botanischen Garten wider. Jedes Zimmer ziert eine Wandkomposition aus traditionellen Peranakan-Fliesen, die den Räumlichkeiten eine künstlerische Note verleiht und an das reiche, multikulturelle Erbe Singapurs erinnert. Die Peranakan-Kultur repräsentiert die Vereinigung zweier großer Ethnien der Straits Peninsula - ein Ergebnis von Singapurs historischer Bedeutung als wichtiger Handelshafen.



Die große Auswahl an Unterkunftsmöglichkeiten bietet anspruchsvollen Komfort, in deren Interieurs sich von Familien über Geschäftsreisende bis hin zu Paaren, jeder Gast wohlfühlen kann. Alle Zimmer und Suiten sind mit raumhohen Fenstern ausgestattet, die einen weiten Blick auf die Stadt und das umliegende Grün bieten und die Räume mit Tageslicht erhellen. Nur wenige Schritte vom Einkaufs- und Geschäftszentrum der Stadt entfernt, befinden sich das Finanzdistrikt und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten.



Für Geschäftsreisende eignen sich die Deluxe Zimmer und Boulevard Zimmer besonders; Deluxe Zimmer geben den beruhigendem Blick auf das üppige Grün der Umgebung frei, während die Boulevard Zimmer eine spektakuläre Sicht auf die belebte Orchard Road ermöglichen. Das Premier Zimmer mit halbrunden Erkern, großzügigen Marmorbädern und dem neuesten technischen Service-Stand, ist ideal für einen romantischen Urlaub zu zweit oder für Familien, die zusätzlichen Platz benötigen.



Die Four Seasons Executive Suite bietet getrennte Wohn- und Schlafbereiche, die mehr Privatsphäre ermöglichen und mit einem großzügigen, spa-ähnlichen Badezimmer ausgestattet sind. Die lichtdurchfluteten Suiten strahlen eine ruhige Raffinesse aus und weiß-koloniale Türen sowie Fenster mit Plantagenjalousien, erinnern an Singapurs Kolonialgeschichte. Die luxuriösen One-Bedroom Suiten mit hohen Decken, großen Erkern und weitem Wohnraum, sind ideal für Familien oder Geschäftsreisende, die vertrauliche Geschäftstreffen abhalten möchten.



Zusätzlich zu den renovierten Zimmern können sich die Gäste im Four Seasons Spa bei einer Néroli & Orchidée Behandlung, einem verjüngenden Peeling oder einer Massage durch einen der erfahrenen Therapeuten des Hotels entspannen.



Zu den kulinarischen Angeboten im Four Seasons Hotel Singapore gehört das preisgekrönte Jiang-Nan Chun, das 2016 renoviert wurde und unter der Leitung des chinesischen Küchenchefs Tim Lam steht. Das Gourmetrestaurant erwartet die Besucher mit stimmungsvoller Einrichtung und exquisiter kantonesischer Küche, die die Sinne nach Jiang Nan, der paradiesischen Region Südchinas, verführen. Die mit Mesquite-Holz geröstete Peking-Ente serviert mit Kaviar, doppelt gekochte Suppen und Dim Sum sind die Empfehlungen des Hauses.



Westliche und asiatische Küche, darunter beliebte Gerichte aus Singapur, stehen in der Showküche des One-Ninety Restaurants im Mittelpunkt. In diesem Open Dining Konzept können die Gäste ihre Speisen à la minute bei den Köchen bestellen und bei der Zubereitung der Delikatessen über apfelholzgebrannten Grills, im Pizzaofen oder im Tandoor-Ofen, zusehen.



Eine Reise durch die Cocktail-Karte in entspanntem Lounge-Interieur ermöglicht die One-Ninety Bar. Oder man genießt einen Sundowner auf der Terrasse unter freiem Himmel inmitten üppiger Vegetation.



Das Hotel bietet eine Reihe von Freizeiteinrichtungen, darunter einen Rooftop-Pool im 20. Stock mit Panoramablick auf die Skyline, vier Tennisplätze im Innen- und Außenbereich – eine Besonderheit des Hotels – sowie ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnesscenter.



Für Meetings und Konferenzen verfügt das Four Seasons Hotel Singapore über Tagungsräume auf mehr als 1.500 Quadratmetern, die alle in 2016 renovierten wurden. Der Ballsaal erstrahlt durch seine malerischen Bogenfenster im Tageslicht und zwei Penthouse-Funktionsräume im 20. Stock bieten Ausblick über die Stadt und seine privaten Innenhöfe – ein spektakulärer Rahmen für Tagungen und Veranstaltungen.



Neben der umfassenden Renovierung der Zimmer Anfang Juli 2018 plant das Hotel weitere vier Themen-Suiten zu renovieren, darunter die Präsidentensuite mit Fertigstellung im September dieses Jahres.



