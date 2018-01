Holz | Bau | Wirtschaft - HBW 2018

Am 16. und 17. Mai 2018 findet in Salzburg im Wyndham Hotel der Fachkongress Holz | Bau | Wirtschaft (HBW) statt. Die Veranstaltung wird erstmals gemeinsam vom Verein forum-holzbau und der TU Graz ausgerichtet. Neben Fachreferaten erwartet die Teilnehmer auch eine angegliederte Fachausstellung.



Im Rahmen des HBW 2018 haben Akteure aus der Holzbaubranche und Architektur, aber auch Studierende die Gelegenheit, sich über Trends, Neuheiten sowie über neueste Erkenntnisse im Bereich Prozessoptimierung und Digitalisierung im Holzbau zu informieren und Branchenkontakte zu knüpfen. Auf dem HBW 2018 erwarten das Fachpublikum in diesem Jahr an die 20 Fachreferate.



Das Kongressprogramm trägt den aktuellsten Entwicklungen und Anforderungen im Holzbau Rechnung. „Im Holzbau hat die Digitalisierung eine rasante Weiterentwicklung eingeleitet. Building Information Modeling steht genau für diesen Wandel: weg von kleinteilgen, getrennten hin zu smarten, ganzheitlichen Prozessen. Für die Branche bietet dies ganz neue Perspektiven und Ausblicke, aber auch Herausvorderungen. Entsprechende Lösungsansätze gibt es bereits – und mit diesen befasst sich das diesjährige HBW unter anderem", so Prof. Uwe Germerott, Geschäftsführer des Vereins forum-holzbau.



Traditionelle Arbeitsabläufe vs. moderne Technisierung, potenzielle Wirtschaftlichkeit und ökologische Vorteile vs. unkontrollierte Prozesskosten und hohe Materialaufwendungen – aktuell befindet sich der Holzbau in einem sehr fordernden Spannungsfeld. Die Referate des Fachkongresses geben Einblick in den notwendigen und bereits laufenden Strukturwandel und präsentieren Ausblicke in die Zukunft des Holzbaus 4.0. Im Fokus stehen daher auch neue Planungs-, Fertigungs- sowie Montage- und Bauprozesse, welche die Digitalisierung und BIM erst ermöglichen.



Das HBW-Programm, Informationen zur Anmeldung, Pressebilder und Logos sowie weitere Details zum HBW 2018 werden in den kommenden Wochen auf www.forum-holzbau.com bereitgestellt. Weitere Auskünfte vorab zum Fachkongress erhalten Sie auch telefonisch unter +41 32 327 20 00. Unterstützt und gefördert wird der HBW 2018 von den Premium Partnern Fermacell, Pavatex, Egger, Hasslacher und Steico sowie den Partnern Lignatur, Rotho Blaas, Novatop, hsbcad und Velux.

forum-holzbau

forum-holzbau bzw. forum-holz ist eine gemeinsame Plattform der Hochschule Rosenheim, DE, der Berner Fachhochschule, CH, der Aalto University School of Science and Technology Helsinki, FIN, der Technischen Universität München, DE, der Technischen Universität Wien, AT und der University of North British Columbia, CAN. In Italien kooperiert man eng mit der Università di Trento. Ziel und Aufgabe des Vereins ist die Förderung des Einsatzes von Holz im Bauwesen. Überschüssige Mittel gehen an die Stiftung Forum Holz und werden im Sinne der Holzwirtschaft für die Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten eingesetzt.

