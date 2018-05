17. Westernlauf und Duathlon am 2. Juni im Freizeitpark FORT FUN

.





Eine der größten Laufveranstaltungen im Sauerland

Duathlon als besonderes Highlight

Vierzehn auf Altersklassen abgestimmte Strecken

Im Anschluss kostenloser Parkbesuch für die Teilnehmer

Stark reduzierter Eintrittspreis für Angehörige der Teilnehmer





Am Samstag, den 2. Juni, veranstaltet der TuS Valmetal e.V. zum mittlerweile 17. Mal seinen Westernlauf im FORT FUN Abenteuerland. Der Freizeitpark und die malerische Umgebung sind Austragungsort dieses Top-Laufevents im Sauerland und begeistern jedes Jahr mehr als 600 Sportler aller Altersklassen. In 2018 wird auch wieder ein Duathlon als besonderes Highlight angeboten, zur Teilnahme im Team oder auch als Einzeldisziplin.



Sportliche Wettkämpfe für die ganze Familie und anschließend gemeinsamer Freizeitparkspaß – diese Kombination gibt es nur einmal im Jahr und zwar beim traditionellen Westernlauf im Freizeitpark FORT FUN Abenteuerland. Start und Ziel des Westernlaufs ist der Vorplatz des Western-Saloons mitten im Park. Von dort geht es auf nach Altersklassen abgestimmten Strecken durch die malerische Landschaft der Sauerländer Wälder. In diesem Jahr wird es als besonderes Highlight auch wieder einen Duathlon geben, den man einzeln oder als Mannschaft (max. 2 Personen) bestreiten kann und der aus einem 10 km Lauf und anschließender Mountainbike-Strecke von ca. 20 km besteht. Jedes Jahr erfreut sich diese Disziplin einer steigenden Teilnehmerzahl. Wer einen Sportler tatkräftig unterstützen und anfeuern möchte, zahlt den vergünstigten Eintrittspreis von nur 14,90 Euro. Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, bekommt für seinen Einsatz beim Westernlauf eine Urkunde zum Download sowie einen FORT FUN Sheriffstern als Erinnerung an diese tolle Leistung. Zudem gibt es für die besten Läufer Medaillen. Nach dem Lauf können die Sportler in den gastronomischen Outlets ihren Akku wieder aufladen und die Attraktionen des Parks noch ausgiebig genießen.



Die Laufstrecken



In enger Zusammenarbeit mit dem TuS Valmetal sind viele spannende Strecken entstanden, für Läufer und Läuferinnen jeden Alters. Für die Motivation der Teilnehmer sorgen einzigartige Landschaftsdetails wie die Plästerlegge, der höchste Wasserfall Nordrhein-Westfalens, oder die dichten Laub- und Fichtenwälder des Sauerlands und nicht zuletzt die Fahrgeschäfte des FORT FUN Abenteuerland. Der TuS Valmetal setzt hier ganz bewusst auf den Erlebnischarakter des Laufs im Kontrast zu den grauen Strecken der typischen Marathonläufe in den Innenstädten der Republik. Bei allen Laufstrecken sind nur 10 bis 15 Prozent der Strecke asphaltiert. Der Rest besteht aus Waldwegen durch die schönen Sauerländer Wälder.



Unterhaltung vor, nach und während des Westernlaufs



„Ein Wettbewerb in der wunderschönen Berglandschaft des Sauerlands ist für jeden Läufer etwas ganz Besonderes“, berichtet Christine Schütte, Marketing-Leiterin des FORT FUN. „Die tolle Mischung aus sportlicher Betätigung und anschließendem Fahrspaß in den Attraktionen ist ein einmaliges Erlebnis für die ganze Familie.“ Der Freizeitpark hält dazu eine besondere Belohnung für alle Teilnehmer des Westernlaufs bereit: Sie dürfen den Park im Anschluss an die Veranstaltung kostenlos erleben und ihre Begleitpersonen erhalten den stark vergünstigten Eintrittspreis von 14,90 Euro. Das Startgeld für die kürzeren Strecken liegt bis heute, 28. Mai, bei 8,50 Euro pro Person und für die Langstrecken bei 11,50 Euro pro Person, jeweils inklusive Besuch des Freizeitparks. Nachmeldungen sind noch bis eine Stunde vor jedem Lauf möglich, ausgenommen ist hiervon nur der Duathlon. Die Startgebühr beträgt dann jeweils 2,00 Euro mehr.



Der Duathlon



Seitdem der Duathlon vor drei Jahren eingeführt wurde, erfreut er sich einer stetig wachsenden Teilnehmerzahl. Man kann diese Disziplin einzeln oder als Mannschaft (max. 2 Personen) bestreiten. Die zu absolvierende Strecke, die selbstverständlich auch von den besonderen Begebenheiten der Sauerländer Berg- und Waldlandschaft geprägt ist, besteht aus einem 10 km Lauf und anschließender Mountainbike-Strecke von ca. 20 km. Die Radstrecke kann also nur per Mountainbike und natürlich auch nur mit Helm absolviert werden. Das Startgeld liegt hier bei 15,00 Euro für Einzelteilnehmer und 10,00 Euro pro Person bei Mannschaftsanmeldung, die Teilnahme kann allerding nur per Voranmeldung erfolgen, also nur noch am heutigen 28. Mai.



Alle weiteren Infos zu Laufstrecken und Startzeiten finden sich unter www.tus-valmetal.de.





FORT FUN GmbH

Seit nunmehr 46 Jahren gibt es das FORT FUN Abenteuerland. Anziehungspunkt für die Besucher sind nicht nur die außergewöhnlichen Fahrgeschäfte, die laufend nach höchsten Sicherheitsstandards geprüft werden. Auch die Lage in den Bergen mitten im Herzen des Sauerlands mit seiner waldreichen Umgebung macht FORT FUN zu etwas Besonderem. Rund 200 Mitarbeiter sind in dem Park beschäftigt und sorgen sich um das Wohlergehen der Besucher.

