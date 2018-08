Baden-Württembergs Wälder leiden zunehmend unter der Dürre

Die seit Wochen anhaltende Trockenheit setzt auch unseren Wäldern in Baden-Württemberg immer mehr zu", stellte Roland Burger, Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg am Donnerstag in Buchen (Odenwald) besorgt fest. "Die Auswirkungen sind mittlerweile landesweit zu sehen," führte Burger aus. "Insbesondere die älteren Buchen werden jetzt schon braun, viele junge Bäume sind vertrocknet und die Borkenkäferzahlen liegen deutlich über den Vorjahren."



Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Folgen die Forstwirtschaft auch in den kommenden Jahren erheblich belasten werden. Burger forderte daher die Politik auf, den Waldbesitzern beizustehen. "Die Möglichkeit Risikorücklagen zu bilden müssen verbessert werden", forderte der Forstkammer-Präsident. Wichtig seien außerdem Aufarbeitungshilfe für das anfallende Schadholz, die verbesserte Förderung der Wiederaufforstung von Kahlflächen und der Ersatz der vertrockneten Pflanzungen.



Zur Information: Die Forstkammer Baden-Württemberg vertritt die Interessen der privaten und kommunalen Waldbesitzer des Bundeslandes. In ihrem Eigentum sind ¾ der Waldfläche von Baden-Württemberg, insgesamt über 1 Million Hektar.



Für Rückfragen zu diesem und anderen Themen zu Wald und Holz stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren