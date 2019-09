Pressemitteilung BoxID: 769567 (Ford Werke GmbH)

Wechsel im Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH

.

- Stuart Rowley folgt auf Steven Armstrong als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ford-Werke GmbH

- Steven Armstrong wechselt zu Ford China



Der Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH hat in seiner heutigen Sitzung Stuart Rowley, Group Vice President Ford Motor Company, and President, Ford of Europe, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Ford-Werke GmbH mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 bestellt. Er folgt damit auf Steven Armstrong, der als President Changan Ford China nach China wechselt. Armstrong gehörte dem Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH seit Juli 2017 an.



Stuart Rowley ist seit dem 1. Juni 2019 Group Vice President Ford Motor Company, and President, Ford of Europe. Er verantwortet in dieser Position nicht nur das operative Geschäft von Ford in Europa, sondern auch die Umsetzung der europäischen Transformationsstrategie. Der gebürtige Engländer war zuvor Vice President und Chief Operating Officer, Ford North America und auch in dieser Position verantwortlich für die Neu-Orientierung von Ford in Nordamerika. Rowley bekleidet seit 1990 verschiedene Führungspositionen im Ford Motor Company Konzern, unter anderem in England, Australien oder den USA.



Rowley wurde 1967 geboren, ist verheiratet und hat seinen Dienstsitz bei Ford Europa in Köln.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (